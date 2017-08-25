Caricamento...

Apple TV 4K il 12 settembre assieme ad iPhone 8?

25/08/2017

Apple TV 4K il 12 settembre assieme ad iPhone 8?
Apple TV 4K il 12 settembre assieme ad iPhone 8? È l’indiscrezione rilanciata da Bloomberg, secondo cui la casa di Cupertino sarebbe pronta a rivelare assieme al nuovo smartphone e ad Apple Watch 3, anche una nuova Apple TV con supporto al 4K e all’HDR. Indiscrezioni in merito circolano già dall’inizio del 2017: presso il quartier generale della ‘mela morsicata’ stanno lavorando sodo da tempo per aggiornare la piattaforma di streaming video proprietaria, in modo da essere compatibile con in contenuti in altissima qualità video. Il supporto ad una risoluzione più elevata richiede inevitabilmente risorse più avanzate, ossia un processore più potente su tutti. Ovviamente, affinché sia supportata la nuova Apple TV 4k, bisognerà disporre di un televisore compatibile con la qualità Super HD. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dagli USA, Apple starebbe già lavorando a delle partnership con alcuni servizi streaming come Netflix. Nono sono da escludere collaborazione con le major cinematografiche, ma non dovrebbero arrivare anche contenuti originali, considerato che Apple avrebbe un tesoretto da un miliardo di dollari da spendere. Riguardo Amazon Prime Video, sia le vecchie Apple TV, sia le nuove, saranno in grado di accedere al servizio entro la fine del 2017. Prima di sbilanciarsi, però, non resta che attendere la data del 12 settembre, quando Apple dovrebbe presentare un trittico di prodotti “top”: iPhone 8, Apple Watch 3 ed Apple TV 4K.
