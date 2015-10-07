Home Videogame PES 2016 e lo striscione offensivo contro la Juventus

di Redazione 07/10/2015

PES 2016 è uno dei giochi di calcio per console più famosi e apprezzati al mondo. Prodotto da Konami la versione 2016 ha ricevuto l'apprezzamento e l'ammirazione del pubblico. Tuttavia la spettacolare grafica del gioco, quest'anno ha ottenuto l'attenzione di un pubblico incredibilmente vasto, non solo per la qualità e per la tecnica delle animazioni, ma anche per uno striscione palesemente offensivo nei confronti della Juventus che appare in una sequenza di gioco. Alle spalle del portiere della Roma Wojciech Szczesny compare infatti uno striscione che lascia poco spazio all'immaginazione. Inutile dire che l'immagine postata sul web da un appassionato è diventata immediatamente viral ed ha fatto il giro della rete in poche ore. Non è ancora ben chiaro tuttavia se si tratti di un clamoroso errore di Konami, oppure di una personalizzazione ottenuta attraverso una patch. Qualunque sia la verità, lo striscione della vergogna ha attirato l'ira dei tifosi Juventini, ma anche procurato a PES 2016 una pubblicità decisamente fuori dal comune. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali provenienti dal management della Juventus in merito alla vicenda