Moments trasforma Twitter in un magazine

di Redazione 07/10/2015

Il nuovo progetto, appena lanciato da Twitter all’indomani del ritorno di Jack Dorsey a capo del social network, è Moments, Momenti in italiano, che raccoglie ordinatamente in un’unica sezione, contenuti relativi ad un argomento specifico, trasformando Twitter in un magazine. In realtà non si può dire che questa sia proprio una novità, visto che già con Project Lightning si iniziava a intravedere, anche se non nitidamente, il profilo di un servizio dalle caratteristiche simili. Adesso la nuova funzione è stata ufficialmente lanciata e col nome di Moments. L’ immagine di profilo, però, è rimasta quella del fulmine, disegnato per Project Lightning. Nata soltanto ieri, il 6 ottobre, è pronta a condividere agli utenti, tweet, foto e video sui principali temi della giornata, curando attentamente i contenuti e mettendoli a disposizione degli utenti sulla base della rilevanza e dell’interesse che potrebbe generare e si prospetta essere molto apprezzata dal pubblico. Ad occuparsi della selezione, un team predisposto per seguire tutto quello che accade sul social, che poi mette insieme le notizie e le aggiorna in tempo reale. Un valido contributo in merito, arriva anche dai partner. Tra loro, per adesso ci sono Bleacher Report, Buzzfeed, Entertainment Weekly, Fox News, Getty Images, Mashable, MLB, NASA, New York Times, Vogue e il Washington Post. Twitter si riserva, però, di estendere in futuro le sue collaborazioni per integrare Moments con altri approfondimenti e ampliarne le discussioni. Per iniziare, Moment è disponibile soltanto per Android, iOS e sul web, limitatamente agli Stati Uniti. Tuttavia, così come avviene per i tweet, anche i Moment sono visualizzabili da tutti. Le raccolte si possono anche condividere, twittare o aggiungere ai preferiti. Un montaggio in sequenza di “Momenti” che raccontano, attraverso video e commenti, storie diverse, che se viste in anteprima, sembrano appartenere al passato, eppure fanno parte del presente e si ha l’occasione di non perderle, a prescindere dai follower/following. Adesso si attende che questa funzionalità superi i confini USA e pare non ci vorrà molto tempo!