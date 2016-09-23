A Perugia la prima fibra WTTH a 100 Mbps
In collaborazione con Huawei, la società di comunicazioni Tiscali ha avuto accesso a un investimento per lo sviluppo di una nuove rete ultrabroadband. Basata sulla nuova tecnologia LTE 4,5G sfrutterà una rete wireless di ultimissima generazione. La connessione a fibra ottica wireless, chiamata WTTH (Wireless fiber to the Home) potrà raggiungere la velocità di 100 Mbps e sarà indicata per i centri abitati più sfavoriti. Con un comunicato stampa sul sito ufficiale, le due aziende hanno annunciato tutti i dettagli del loro accordo. Come spiega Riccardo Ruggiero, lamministratore delegato di Tiscali, si tratta di un contratto pluriennale per la fornitura di apparati di rete. Tiscali diventerà così proprietaria di una nuova connessione LTE 4.5 G. Il contratto prevede l'obiettivo di coprire 13 milioni di famiglie e imprese. La prima zona che sarà allacciata alla nuova rete LTE sarà la Val Trompia, una zona provincia di Bergamo. Il principale banco di prova sarà però Perugia, città dove, a metà ottobre, arriverà ufficialmente questa nuova fibra ottica.
Le dichiarazioni di Riccardo Ruggiero, AD di Tiscali e di Edward Chan, CEO di Huawei Italia:
Si tratta dell'avvio della parte industriale del piano annunciato nei mesi scorsi. Continuare a creare innovazione per gli operatori di telecomunicazioni è una priorità di Huawei e l'unico modo per soddisfare i requisiti per la realizzazione di infrastrutture di rete all’avanguardia. In quanto leader globale nel settore ICT, l'anno scorso Huawei ha investito oltre il 15% dei propri ricavi in Ricerca e Sviluppo, approccio che permette di creare valore per i nostri clienti e implementare soluzioni innovative. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli operatori a costruire un ecosistema aperto, collaborativo e vantaggioso per tutti al fine di accelerare la trasformazione digitale e promuovere lo sviluppo del paese.Tiscali non è sola, tra le compagnie di telecomunicazioni, ad aver stretto di recente accordi per lo sviluppo di reti ultraveloci. Negli ultimi anni moltissimi operatori italiani si sono attivati per migliorare i servizi internet offerti. Con l'avvento dei nuovi formati video in 4K ci auguriamo che le connessioni italiane possano avvicinarsi agli standard d'Europa.
