HP Sprocket, la nuova stampante per smartphone portatile e futuristica

di Redazione 24/09/2016

In un mondo in cui gli "smartphone fotografici", ovvero i dispositivi più portati a scattare immagini di altissima qualità in diverse condizioni ambientali, hanno sempre più impatto nella scelta finale d'acquisto degli utenti, non poteva mancare l'ultima proposta di HP, che ci permette di stampare velocemente immagini di qualità direttamente dal nostro smartphone ovunque ci troviamo, con la stessa facilità con cui si preme un pulsante. La nuova stampante portatile per smartphone HP Sprocket è sicuramente un gadget destinato a far parlare di sé in futuro: nonostante il settore della stampa da dispositivi handheld sia ancora abbastanza atipico se paragonato ad altri, i produttori stimano una crescita costante nei prossimi anni, favorita dall'approdo di smartphone con risoluzioni fotografiche e capacità di render delle immagini sempre maggiori. La soluzione della casa californiana ci permette di dedicarci ai nostri scatti migliori in completa tranquillità, per poi estrarre velocemente la stampante da un taschino o dal nostro zaino fotografico per ottenere subito su carta il risultato, che si tratti di un photoshoot di qualità scattato con i nostri amici, una fotografia destinata al nostro business, o semplicemente una collezione di panorami e luoghi suggestivi delle città che visitiamo in vacanza. HP Sprocket: come cambia il futuro del mobile printing Il funzionamento alla base dell'hardware di HP Sprocket ci permette di stampare foto che misurano 2 pollici x 3 (in misure italiane, 5,08 per 7,62 centimetri), su una carta di qualità appositamente creata per il nuovo gadget, dotata di una superficie adesiva protetta da una pellicola facile da togliere, in un attimo. Per quanto riguarda la tecnologia di stampa, Sprocket utilizza HP ZINK, in grado di depositare piccoli cristalli di inchiostro sulla carta, che prenderanno colore nel momento in cui saranno riscaldati. Questo permette di enfatizzare i toni "glossy" dell'immagine rendendo il risultato finale prima della stampa definitiva molto predisposto a rielaborazioni fotografiche, magari proprio con il nostro editor fotografico mobile preferito. Il software relativo alla gestione della stampa non tralascia comunque la possibilità di aggiungere diverse decorazioni sotto forma di cornici e sticker per rendere più divertente e creativo il processo di scatto dell'immagine e della sua trasformazione. La facilità con cui HP Sprocket si ricarica (tramite cavo micro USB) e la veloce connettività Bluetooth con il nostro smartphone costituiscono inoltre due punti chiave di questa offerta: niente più servizi di stampa "impossibili" da raggiungere, o problemi di connessione tra dispositivi. HP Sprocket è inoltre compatibile con diversi social network (Instagram, Flickr, Facebook) da cui può estrapolare foto da stampare molto agevolmente: se siamo alla ricerca del perfetto gadget da regalare ad un amico fotografo, oppure se ci interessa la possibilità di avere su carta un reportage delle nostre vacanze, questa piccola ed efficiente pocket printer fa al caso nostro.