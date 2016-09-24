Home Eventi Maker Faire Rome 2016, torna la fiera europea dell'innovazione

di Redazione 24/09/2016

Dal 14 al 16 ottobre, Roma ospiterà una nuova edizione della più importante fiera europea sull'innovazione. Torna la Maker Faire Rome e quest'anno l'esposizione presenterà in anteprima 700 progetti innovativi. Maker Faire Rome: dalla domotica all'IOT Nel centro di Roma si terrà quest'anno la più grande fiera europea dedicata all'innovazione. Saranno 6 i padiglioni dove, con un totale di 100 mila metri quadri, verranno ospitati incontri, workshop, conferenze e seminari. La manifestazione è stata promossa da Camera di Commercio di Roma e gli espositori sono stati accuratamente selezionati per offrire il meglio del settore innovazione. Dai 1500 iniziali candidati, l'elenco è stato ritretto a diverse centinaia, per poter offrire uno sguardo accurato su argomenti di attualità: domotica, droni e robotica, stampa 3D, IoT. I progetti di maggiore rilevanza sono diversi: tra questi vi è Walty, un computer che, sfruttando l'energia solare, purifica l'acqua e fornisce elettricità, oltre che connessione internet. Non mancherà la presentazione di un robot umanoide che, dotato di braccia e busto allungabili, si adatterà agli ambienti domestici. La stampa 3D, argomento di forte attualità, sarà legato al settore food, poichè l'innovazione possa arrivare anche in cucina. La manifestazione sarà anche un luogo di incontro per gli investitori, nel quale ci si augura nascano nuovi progetti lavorativi. Maker Faire si impegna a dare risalto e visibilità a tutti coloro che si sono distinti per i loro risultati e per le loro idee imprenditoriali. Maker Faire Rome, uno sguardo da vicino verso il futuro In ultimo, ma non per questo meno importante, la Maker Faire Rome sarà anche un' occasione unica per i visitatori. Gli appassioanti di tecnologia avranno la possibilità di scoprire in anteprima le innovazioni che cambieranno e miglioreranno la nostra vita nel prossimo futuro. Sarà inoltre questa la prima volta che verrà assegnato il R.o.m.e Prize: un premio da 100 mila euro sarà garantito al miglior progetto esposto durante l'evento.