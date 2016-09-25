HTC Bolt, un leak inaspettato conferma un nuovo smartphone HTC 10?
25/09/2016
HTC Bolt: un design frutto di un remix di smartphone HTC già noti?L'immagine leak rivela una sorprendente somiglianza del terminale Android con l'attuale HTC One 10: le uniche differenze riscontrabili sarebbero a livello di sensori (situati nella parte anteriore del dispositivo), la posizione del flash posteriore, del microfono e probabilmente consisteranno anche nella mancanza di un jack audio analogico, upgrade che sembra riscuotere il favore di molti brand dopo le diverse controversie suscitate da Apple per il suo progetto che mirerà a separare l'audio digitale dl tradizionale concetto di auricolari a filo per lettore MP3. HTC Bolt mostra, oltre ad un design arrotondato ai bordi, solido e compatto, anche una doppia scanalatura laterale, che al momento non può non far pensare alla compatibilità dual SIM. Difficile, invece, conoscere ad oggi la conformazione dell'hardware del nuovo dispositivo, nonostante si possa immaginare un livello di prestazioni simili, oppure di poco inferiori, rispetto al flagship HTC. Così, dopo aver recentemente presentato il nuovo concept relativo ad un prossimo smartphone "touchless", senza pulsanti ma dotato di Sense Touch per l'interazione con l'utente, HTC procede anche in questo curioso esperimento, in cui convergeranno stile e caratteristiche tecniche di alcuni smartphone predecessori, ripresentati in un dispositivo tutto da scoprire: saremo in presenza di un terminale con una propria identità, che varrà veramente la pena avere in attesa dell'arrivo del prossimo flagship?
