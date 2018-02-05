Perché iPhone X non fa rispondere alle telefonate?
di Redazione
05/02/2018
A causa di un errore nel sistema operativo, iPhone X non consente di rispondere alle telefonate. Un nuovo bug colpisce dunque lo smartphone della Mela, almeno stando a quanto segnalano molti utenti che lo hanno acquistato. In sostanza, quando si riceve una telefonata, il ‘Melafonino’ squilla ma il display non mostra chi sta chiamando, non fa vedere che ci sia una chiamata in corso e non mostra nemmeno il tasto tramite il quale si può rispondere. Al momento non è chiaro quale sia la reale diffusione a livello mondiale del bug, ma sta di fatto che sul forum americano di Apple sono apparse in poche ore oltre 800 richieste di spiegazioni. Secondo quanto riferiscono alcuni possessori di iPhone X, la suoneria dello smartphone parte dai 6 agli 8 secondi prima che lo schermo mostri il pulsante di risposta. I tecnici Apple si sono messi subito al lavoro per risolvere questo bug che è più fastidioso che dannoso, ma intanto alcuni utenti suggeriscono dei palliativi. Alcuni invitano a riavviare il dispositivo, un classico quando si tratta di prodotti tecnologici, mentre secondo altri basta tenere premuto il tasto laterale e uno dei due tasti volume fino a quando non viene visualizzato il cursore a schermo. A quel punto, si trascina il cursore per spegnere completamente l'iPhone X e poi lo si riaccende tramite il tasto di accensione. Si tratta comunque di una soluzione non definitiva, poiché dopo circa 20 chiamate, segnalano gli stessi utenti, il bug si ripresenta. È per questo motivo che molti altri possessori di iPhone X affermano di aver reinstallato il sistema operativo iOS da iTunes per correggere definitivamente l’errore.
Articolo Precedente
CD sempre più in crisi: le catene USA non li vogliono più
Articolo Successivo
Nintendo annuncia Mario Kart Tour per iOS e Android