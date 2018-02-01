Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Nintendo annuncia Mario Kart Tour per iOS e Android

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Nintendo annuncia Mario Kart Tour per iOS e Android
Nintendo annuncia di essere al lavoro per un nuovo gioco pensato per dispositivi mobili: si tratta di Mario Kat Tour e sarà disponibile entro marzo del 2019 per dispositivi con sistema operativo iOS e Android. Che il colosso nipponico dei videogiochi stesse pensando a nuove soluzioni per dispositivi mobili dopo il successo di Super Mario Run lo si sapeva già. Ora, però, c’è anche l’annuncio ufficiale anche se non si conoscono dettagli sul gioco in sé, per il quale Nintendo rimane molto abbottonata. Mario Kart Tour si trova infatti ancora ad uno stadio di sviluppo preliminare e non è ancora dato sapere come intenderà Nintendo trasporre uno dei titoli più di successo sulle proprie console per dispositivi mobili. Nel caso di Super Mario Run, ad esempio, pur stravolgendo le dinamiche basilari, la casa nipponica era riuscita a mantenere molti aspetti del platform bidimensionale. Niente controlli sullo schermo, dunque, ma uno stile di gioco diverso e ancora più arrembante, non essendoci la possibilità di fermare il personaggio. Nel caso di Mario Kart Tour, la soluzione potrebbe essere gioco ibrido, con un gameplay mai visto prima. Nonostante la data ufficiale per il rilascio sia prevista per marzo 2019, non è comunque da escludere un lancio anticipato nel periodo natalizio del 2018 e in esclusiva per dispositivi Apple, esattamente come avvenne per Super Mario Run.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Perché iPhone X non fa rispondere alle telefonate?

Articolo Successivo

Websta il tool gratuito per statistiche e analytics di Instagram

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018