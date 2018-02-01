Nintendo annuncia Mario Kart Tour per iOS e Android
di Redazione
01/02/2018
The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1 febbraio 2018
Articolo Precedente
Perché iPhone X non fa rispondere alle telefonate?
Articolo Successivo
Websta il tool gratuito per statistiche e analytics di Instagram