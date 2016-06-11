Home Gadget e Curiosità Pebble, arriva la nuova Health Open Wellness Platform per la salute

di Redazione 11/06/2016

A qualche giorno dall'aggiornamento ufficiale di Pebble per i firmware dell'app Health, ora giunto alla versione 3.13 e pieno di novità per quanto riguarda lo sleep monitor e il conteggio dei passi durante l'attività fisica, sono stati pubblicati gli algoritmi ufficiali relativi al tracciamento dei movimenti dell'utente, contestualmente al lancio dell'app Happiness, traguardi che fanno parte del consolidamento della nuova Health Open Wellness Platform, centro di benessere digitale firmato Pebble da cui gli smartwatch del futuro potranno attingere ispirazione. Pebble Health Open Wellness Platform permetterà ai developer di creare servizi destinati alla conservazione e al miglioramento della forma fisica in un modo ancora più facile e compatibile con gli standard e le opportunità a livello software e hardware con gli activity tracker e gli smartwatch moderni, rendendo finalmente "open" gli algoritmi e le procedure studiate per captare il tracciamento dei passi e i movimenti tipici di ogni disciplina sportiva. Pebble Health: cosa aspettarci dalle app per il fitness del futuro? Tra i progetti dedicati da Pebble a questa ingegnosa piattaforma digitale, troviamo la pubblicazione delle specifiche dell'algoritmo VMC, utilizzato dai wearables per controllare la qualità del riposo notturno. A ciò si aggiunge un secondo strumento software utilizzato per scoprire se l'utente stia correndo oppure camminando a brevi passi, permettendo all'app Health di differenziare le attività fisiche svolte durante la giornata e proponendo un miglior calcolo relativo al consumo energetico e al livello di stress accumulato. Ed è proprio in merito al trattamento dei livelli di stress che possono affliggere un utente che la nuova app Pebble Happiness inciderà positivamente, monitorando gli sbalzi d'umore e la stanchezza complessiva della persona che indosserà lo smartwatch. Dedicata ai wearables della gamma Time, Happiness è disponbile sul Pebble Store ed è fortemente votata a tracciare i cambiamenti dello stato di fatica psicofisica che avvengono durante la settimana: indicando il nostro livello di energia percepita, l'umore e le attività svolte negli ultimi tempi, potremo ottenere un piccolo grafico in grado di svelarci molto sulle nostre abitudini e alcuni aspetti della nostra personalità che ancora non conosciamo a fondo, con l'obiettivo di migliorarci giorno dopo giorno. Pebble diventa così anche un ecosistema digitale "motivazionale", dove i wearables sono essenziali per scoprire se e quanto lo stress accumulato sia in grado di incidere su di noi: e non è che il primo dei tanti obiettivi in arrivo per Health Open Wellness Platform.