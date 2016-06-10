Facebook: arrivano ufficialmente le foto a 360 gradi
di Redazione
10/06/2016
Facebook annuncia ufficialmente il supporto alle foto a 360 gradi. Dopo settimane e settimane di indiscrezioni, i test effettuati tramite una cerchia ristretta di utenti, il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato che la fase beta è finalmente completata. Ora, dunque, gli utenti che si loggano a Facebook da computer desktop o tramite le apposite app per dispositivi mobili, potranno godere dell’esperienza “immersiva” delle immagini a 360 gradi, che si affiancano così ai video panoramici. Inoltre, gli iscritti al social network, potranno anche caricare le proprie immagini a 360 gradi dopo averle realizzare con i propri smartphone e tablet, oppure tramite apposite fotocamere, come la Samsung Gear 360. Le immagini panoramiche, tra l’altro, saranno facilmente individuabili all’interno del news feed, poiché saranno contraddistinte da un’icona a forma di bussola presente nella parte destra della foto. Se si apre una foto a 360 gradi tramite uno smartphone, per esplorarla bisognerà toccarla e trascinarla, oppure si potrà muovere il dispositivo in tutte le direzione per ammirarne tutti gli angoli. Da Facebook nella versione desktop, invece, basterà cliccare sullo scatto con il puntatore del mouse e trascinarla in ogni direzione.
Facebook: scatto e condivisione a 360 gradiLa condivisione avviene sostanzialmente come per le comuni foto che carichiamo ogni giorno su Facebook: l’importante, però, è che per scattare una foto panoramica occorre disporre di uno smartphone di nuova generazione, un’apposita app oppure una macchina fotografica che scatti immagini a 360 gradi come il modello proposto da Samsung. Il resto lo farà Facebook convertendo la foto in un formato che si adatti alla perfezione al social network e alle sue varie versioni a seconda del dispositivo adottato. E non è finita qui: le immagini a 360 gradi di Facebook saranno esplorabili anche attraverso alcuni visori per la realtà virtuale come il Samsung Gear VR.
Articolo Precedente
Pebble, arriva la nuova Health Open Wellness Platform per la salute
Articolo Successivo
LG Watch Urbane 2nd Edition: lo smartwatch diventa smartphone, con Android Wear!