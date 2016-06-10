Home Gadget e Curiosità LG Watch Urbane 2nd Edition: lo smartwatch diventa smartphone, con Android Wear!

LG Watch Urbane 2nd Edition: lo smartwatch diventa smartphone, con Android Wear!

di Redazione 10/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Quando un classico smartwatch incontra le funzioni e la flessibilità tipica di uno smartphone, ci troviamo senz'altro davanti al nuovo LG Watch Urbane 2nd Edition, che grazie alla compatibilità con le nuove schede SIM LTE ci permette una nuova user experience, del tutto diversa da quella sperimentata finora con il tipico abbinamento smartwatch + smartphone. Grazie all'evoluzione in campo wearables proposta da LG, infatti, potremo ricevere ed effettuare telefonate direttamente da Watch, inviando allo stesso tempo SMS ai nostri contatti e visitando le pagine Web che preferiamo, vista la presenza di un modulo 4G/LTE che sembra soddisfare al meglio i traguardi che si propone sulla carta. LG Watch Urbane 2nd edition prova così ad essere lo smartwatch "perfetto", grazie ad un OS in costante evoluzione (Android Wear) e un design attraente, quantomai adatto in ogni circostanza della giornata. LG Watch Urbane 2nd Edition: specifiche tecniche per un wearable di alta qualità Il look della new entry di LG soddisfa praticamente tutti i gusti, grazie ad un form factor circolare con display da 1,38 pollici (tecnologia P-OLED) ed una cassa in solido acciaio inossidabile che integra moduli GPS e Near Field Communication, assieme a sensori dedicati al fitness e al rilevamento dei principali parametri di salute dell'utente, tra cui il battito cardiaco. Non manca un microfono con ottima ricettività per comandare il dispositivo mediante istruzioni vocali, uno dei cardini dell'offerta degli OS Google e di Android Wear in particolare. La certificazione IP67 rende inoltre il nuovo smartwatch LG più resistente di quanto si immaginasse, in questo caso anche contro i nemici "naturali" dei nostri gadget più amati: acqua e polvere. La qualità esteriore si riflette anche a livello di comparto hardware, con un Qualcomm SnapDragon 400 1,2 GHz a fare da "cuore" al dispositivo, abbinandoci 768 MB di memoria RAM e 4 di storage; qualità enfatizzate dalla presenza di una modalità Power Saving che ci consente di utilizzare LG Watch Urbane 2nd Edition a pieno regime per tutta la giornata. La grande possibilità di personalizzazione (dovuta alla presenza di ben sedici quadranti differenti tra loro) e di facile connettività ai nostri smartphone Android o iOS, nonostante l'autonomia per quanto riguarda la connessione internet dati, rendono il nuovo Watch della casa coreana un vero e proprio personal trainer, da utilizzare sia come affidabile gadget per il fitness tracking di base che come daily planner, per non lasciarsi sfuggire nemmeno un'attività quotidiana che siamo soliti svolgere con il classico smartphone.