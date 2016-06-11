Amazon: presto un servizio di streaming musicale a pagamento
11/06/2016
Amazon è pronta ad ampliare i propri servizi allo streaming musicale a pagamento. È quanto emerge da un recente report di Reuters. Secondo l’ultimo rapporto, il colosso dell’e-commerce starebbe già progettando un servizio di streaming musicale pronto a fare la concorrenza a Spotify e soci. L’ufficializzazione e il lancio del nuovo servizio dovrebbero avvenire tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno con l’abbonamento mensile che dovrebbe costare 9,99 dollari al mese. La notizia sta facendo molto discutere e per certi versi ha preso in contropiede gli analisti. Bisogna considerare, infatti, che il noto portale di shopping online dispone già del servizio Amazon Music, che consente di avere accesso allo streaming di brani musicali tramite i pacchetti offerti con l’abbonamento Amazon Prime. È comunque pur vero che l’attuale servizio di streaming musicale proposto è alquanto ridotto nel numero di brani offerti e all’interno del settore non appare dunque competitivo. L’impressione è che fin qui Amazon lo abbia considerato semplicemente un di più rispetto ai servizi già offerti, ma la strategia per il futuro sarebbe cambiata.
Amazon music streaming: quale sarà il valore aggiunto?Da qui la scelta di lanciare un nuovo streaming musicale dietro il pagamento di un abbonamento, che sarà un prodotto “indipendente” nel portfolio dell’azienda e i cui punti di forza sono ancora da definire. Per tenere testa alla concorrenza, più che agguerrita, Amazon dovrà offrire un catalogo di brani e autori di tutto rispetto ed aggiungere anche qualcosa in più, anche se il prezzo ipotizzato da Reuters lascia pensare ad un servizio “standard” e non oltre la media rispetto a quelli già esistenti. Nelle prossime settimane si dovrebbero conoscere ulteriori dettagli in merito.
