Papa Francesco risponde ai bambini disabili su Hangout
di Redazione
04/02/2015
Non è la prima volta che Papa Francesco utilizza mezzi tecnologici per entrare in contatto con un numero sempre più elevato di persone. Aveva già usato Hangout per rispondere alle domande degli studenti e questa volta intende riprovarci rispondendo a ragazzi disabili o con bisogni speciali da Brasile, India, Spagna e Stati Uniti. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=U3I3EFbhq2M] L'iniziativa si colloca all'interno del progetto Scholas, un'iniziativa voluta da Papa Francesco dove tecnologia, arte e sport vengono usati per incoraggiare l'integrazione fra culture differenti. L'utilizzo di ogni tipo di piattaforma tecnologica per entrare in contatto con segmenti di pubblico estremamente eterogenei rientra perfettamente nelle strategie di comunicazione che appartengono allo stile di Papa Francesco. Questo nuovo Hangout avrà inizio il 5 Febbraio alle ore 17.00 italiane. Chi vuole può naturalmente seguirlo su Youtube
