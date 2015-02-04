Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Papa Francesco risponde ai bambini disabili su Hangout

Redazione Avatar

di Redazione

04/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Papa Francesco risponde ai bambini disabili su Hangout
Non è la prima volta che Papa Francesco utilizza mezzi tecnologici per entrare in contatto con un numero sempre più elevato di persone. Aveva già usato Hangout per rispondere alle domande degli studenti e questa volta intende riprovarci rispondendo a ragazzi disabili o con bisogni speciali da Brasile, India, Spagna e Stati Uniti. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=U3I3EFbhq2M] L'iniziativa si colloca all'interno del progetto Scholas, un'iniziativa voluta da Papa Francesco dove tecnologia, arte e sport vengono usati per incoraggiare l'integrazione fra culture differenti. L'utilizzo di ogni tipo di piattaforma tecnologica per entrare in contatto con segmenti di pubblico estremamente eterogenei rientra perfettamente nelle strategie di comunicazione che appartengono allo stile di Papa Francesco. Questo nuovo Hangout avrà inizio il 5 Febbraio alle ore 17.00 italiane. Chi vuole può naturalmente seguirlo su Youtube
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Microsoft mette gli occhi su Sunrise per 100 milioni di dollari

Articolo Successivo

Ecco il drone che riproduce il Millennium Falcon

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

09/03/2021

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

13/02/2020

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

18/06/2017