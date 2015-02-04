Microsoft mette gli occhi su Sunrise per 100 milioni di dollari
di Redazione
04/02/2015
Microsoft continua la sua politica di espansione acquistando start up che producono prodotti di valore. Potenzialmente dei concorrenti, ma che una volta acquisiti vanno ad aumentare la qualità dei prodotti della casa di Redmond. Così dopo avere acquisito Acompli e avere dunque innalzato il tasso tecnico di Outlook, questa volta è il turno di Sunrise. Sunrise è una società specializzata nella gestione di appuntamenti e attività. La popolarità di Sunrise è dovuta in modo particolare alla sua capacità di poter gestire in maniera cumulative calendari provenienti dalle fonti più disparate come Gooogle, Exchange, iCloud. Allo stesso modo Sunrise è disponibile su una moltitudine di piattaforme come iPhone, iPad e Android. Queste caratteristiche di interoperabilità con piattaforme diverse, sembra in qualche modo ricalcare la strategia fin qui portata avanti da Satya Nadella che in più di occasione ha mostrato una certa sensibilità nel volere integrare le tecnologie di casa Microsoft con le altre disponibili sul mercato. L'acquisizione di Sunrise andrebbe ad ampliare l'offerta di Microsoft in termini di gestione calendari, attività e appuntamenti e comunque aggiungerebbe un'ulteriore tassello all'ecosistema di App dedicate al Mobile che Microsoft sta tentando di costruire con tutte le sue forze. Il valore dell'operazione sarebbe di 100.000.000 di dollari. Allo stato attuale comunque l'acquisizione non è confermata da Microsoft o da Sunrise.
