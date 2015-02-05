Apple manda in pensione iPhoto
di Redazione
05/02/2015
Se siete utenti Apple e utilizzate un Mac è molto probabile che abbiate utilizzato iPhoto almeno una volta. È l'app che Apple ha pensato per consentire agli utenti di mantenere organizzate le proprie foto ed è praticamente uno dei pilastri fra le app più utilizzate da chi usa un Mac. La novità è che Apple ha tutte le intenzioni di mandare in pensione iPhoto a favore di una nuova luccicante applicazione denonimata semplicemente "Photos". La nuova applicazione è stata già rilasciata agli sviluppatori ed è in questi giorni in fase di test. Naturalmente "Photos" avrà un Look & Feel aderente a quelli che sono i dettami dell'interfaccia di Yosemite ma soprattutto verrà integrata direttamente nel sistema. La nuova App sarà maggiormente integrata con iCloud e funzionerà in continuità con i sistemi targati iOS. Se siete degli sviluppatori potete già provare in anteprima le funzionalità della nuova app. Per tutti gli altri probabilmente si dovrà attendere la primavera del 2015 Immagine by Johan Larsson (CC BY 2.0)
