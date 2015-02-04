Ecco il drone che riproduce il Millennium Falcon
04/02/2015
Star Wars non è solo un film, ma è un vero e proprio tutt'uno con l'enorme community di fan che lo riconoscono come il principe dei film di fantascienza. Il popolo dei seguaci di Star Wars è disposto a tutto per circondarsi di gadget divertenti e tecnologici che ne riproducano elementi di ogni tipo. Non poteva dunque mancare il clone della più famosa delle navi spaziali che popolano il mondo di Star Wars: il Millennium Falcon e questa volta non è una riproduzione qualunque, ma una completa astronave che vola e fluttua nell'aria grazie ad un drone che ne consente il movimento. Il progetto è comparso su Youtube con la paternità dell'utente Oliver C che in un video mostra il lancio del primo Drone con la forma del mitico Millennium Falcon [youtube http://youtu.be/RpvIU8i0khs] Oliver C ha anche documentato le fasi della costruzione del suo progetto sul sito rcgroups Per gli appassionati di Star Wars tuttavia Oliver C ha in serbo un'altra sorpresa, pare infatti che sia già al lavoro sul progetto di un drone con la forma di un Tie Fighter
