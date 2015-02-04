Un manoscritto di Alan Turing all'asta il 13 Aprile
di Redazione
04/02/2015
Alan Turing ha appena vissuto una seconda ondata di popolarità grazie al film The Imitation Game recentemente approdato nelle sale cinematografiche dove ha fatto registrare incassi da record. Tuttavia Turing è certamente noto a tutti gli appassionati di matematica e tecnologia da tempo immemore e da molti è sempre stato considerato un po' come il padre dell'informatica. Così suscita un certo clamore la notizia che un manoscritto orginale di Alan Turing sarà messo all'asta presso Bonhams Fine Books & Manuscripts il 13 Aprile. Il manoscritto secondo quanto dichiarato dalla stessa Bonhams potrebbe essere venduto per una somma composta da almeno 7 cifre. Il manoscritto, mai esposto al grande pubblico, composto da 56 pagine è datato 1942 anno in cui Alan Turing lavorava nel laboratorio di Bletchley Park per decifrare i messaggi tedeschi crittografati con la macchina Enigma. Alan Turing oltre ad essere famoso per i suoi meriti scientifici e per essere sicuramente il primo promotore sugli studi relativi all'intelligenza artificiale è anche famoso per essere stato una vittima del pregiudizio omosessuale. Lo scienziato fu condannato nel 1952 alla castrazione chimica proprio a causa della sua omosessualità che a quei tempi costituiva reato. Probabilmente questa condanna, per l'umiliazione subita e per i trattamenti a cui fu costretto a sottoporsi, fu uno dei motivi che lo indusse al suicidio nel 1954 Alan Turing è riconosciuto come uno dei matematici più eminenti dell'ultimo secolo. Una parte dei risultati dell'asta andrà in beneficienza
