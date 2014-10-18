Onics integra totalmente lo smartphone con la macchina

D'accordo possedete lo smartphone più sorprendente ed evoluto che c'è in circolazione, ma potete collegarlo alla macchina per farlo diventare per esempio un GPS? Certo che sì, basta collegarlo via USB...ma se l'USB in macchina non l'avete? beh potreste ricorrere al bluetooth, e se non avete neanche il bluetooth? Ci sono mille modi connettere il vostro smartphone alla macchina ma nessuno di essi è veramente integrato con il vostro autoveicolo. In alcuni casi antiestetici cavetti andranno in giro liberamente per la vostra macchina, in altri il vostro telefonino penzolerà da qualche improbabile supporto improvvisato. Onics risolve questo problema. È un sistema che consente di collegare il vostro smartphone alla vostra macchina in modo semplice e completamente integrato. Una volta collegato, il display della macchina prenderà posto nella sua posizione naturale dove di solito si trovano gli schermi del GPS o comunque il sistema informativo della macchina. [caption id="attachment_2710" align="aligncenter" width="700"] Onics è totalmente integrato nel cruscotto dell'autoveicolo[/caption] Se cambiate smartphone è sufficiente cambiare la mascherina di Onics ed il gioco è fatto. Il vantaggio rispetto al sistema di infotainment del vostro autoveicolo è anche che in questo modo potete usuffruire di un sistema sempre tecnologicamente aggiornato, poiché ogni upgrade hardware o software del vostro telefonino corrisponderà ad un upgrade del cruscotto intelligente della vostra auto. Su indiegogo il costo è di 250$. I telefoni compatibili sono, Galaxy S5, S4, Note 3, Note 4, Iphone 5, Iphone 5S, Iphone 6, LG G2, LG G3, HTC One, HTC M8. Prima di acquistarlo verificate sul IndieGogo la lista aggiornata delle compatibilità [youtube http://youtu.be/spbXi6Kg11M]