Hemingwrite la macchina da scrivere del nuovo millennio
di Redazione
18/10/2014
Belli i computer, grande la tecnologia, ma certe volte molti di noi vorrebbero una e una sola cosa: scrivere. Ed invece bisogna aprire un computer, utilizzare un word processor, e poi essere completamente distratti da tutto ciò che accade sul nostro computer. Arriva una email, una notifica, non riusciamo a fare funzionare questa o quella funzione del nostro word processor ed infine la nostra scrittura ne risente. LEGGI ANCHE: Kindle Voyage: il miglior ebook reader al mondo Hemingwrite è invece solo e soltanto una macchina da scrivere, ha l'aspetto di una macchina da scrivere, ha la tastiera di una vecchia classica e tanto amata macchina da scrivere e sa fare una sola e una sola cosa: scrivere.un paio di stilosissime cuffie vintage, per concentrarsi ancor di più.
