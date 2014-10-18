Caricamento...

Hemingwrite la macchina da scrivere del nuovo millennio

18/10/2014

Hemingwrite la macchina da scrivere del nuovo millennio

Belli i computer, grande la tecnologia, ma certe volte molti di noi vorrebbero una e una sola cosa: scrivere. Ed invece bisogna aprire un computer, utilizzare un word processor, e poi essere completamente distratti da tutto ciò che accade sul nostro computer. Arriva una email, una notifica, non riusciamo a fare funzionare questa o quella funzione del nostro word processor ed infine la nostra scrittura ne risente. LEGGI ANCHE: Kindle Voyage: il miglior ebook reader al mondo Hemingwrite è invece solo e soltanto una macchina da scrivere, ha l'aspetto di una macchina da scrivere, ha la tastiera di una vecchia classica e tanto amata macchina da scrivere e sa fare una sola e una sola cosa: scrivere.

Hemingwrite in rosso

Hemingwrite è disponibile anche in rosso
La differenza con una macchina da scrivere tradizionale è che non ha carta, al suo posto c'è un display piuttosto leggibile in ogni condizione di luce. Lo scopo con cui nasce Hemingwrite è semplice, vi consente di sedervi e liberi da ogni distrazione tenologica concentrarvi solo ed esclusivamente sulla scrittura. Naturalmente qualcosa di tecnologico in Hemingwrite c'è, ed è che è dotata di connessione WiFi e Bluetooth e si interfaccia con Evernote, Google Doc etc, di modo che al momento buono potete sempre consultare i vostri documenti ed utilizzarli per pubblicarli online dove preferite, ma questo è solo l'atto finale del processo di scrittura. Infine Hemingwrite consuma veramente poco, una carica della batteria dura circa 6 settimane un bel passo in avanti rispetto ad un notebook o un pc. Insomma se il vostro desiderio è unicamente scrivere, Hemingwrite è sicuramente un oggetto che dovrebbe prendere posto sulla vostra scrivania. E a chi non bastasse questo approccio zen alla scrittura, potrebbe provare un paio di stilosissime cuffie vintage, per concentrarsi ancor di più.
