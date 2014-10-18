castAR e gli ologrammi diventano realtà

Un ologramma è una robetta semplice semplice. Supponiamo per esempio che abbiate voglia di una bella partita a scacchi ma non disponiate ne degli scacchi ne della scacchiera cosa fate? Se non sapete come creare un ologramma non fate un bel fico secco e vi fate passare la voglia di giocare a scacchi. Se invece possedete, per esempio, un paio di occhiali castAR li accendete e proiettate un'immagine tridimensionale di scacchi e scacchiera sul pavimento e iniziate a spostare gli oggetti virtuali con una bella bacchetta magica. Pensate sia fantascienza? vi sbagliate. I nuovi occhiali castAR fanno esattamente quello che abbiamo appena descritto. Proiettano mondi virtuali 3D in forma di ologramma e vi consentono di interagire con gli spazi appena creati. Così per esempio su una speciale superficie costruita con appositi materiali potete proiettare un labrinto, o una scacchiera, o un gioco e potete interagire con tutto questo attraverso una bacchetta indossando naturalmente i fantastici occhiali castAR per la realtà aumentata. Il cuore di tutto questo ambaradam è costituito da due proiettori posti sulla montatura degli occhiali che costruiscono le immagini 3D sulla speciale superficie di cui abbiamo già parlato. Un paio di lenti stereoscopiche regalano l'effetto 3D a tutto l'insieme. C'è poi la famosa bacchetta che consente di interagire con gli oggetti virtuali. Figo no? Se siete videogiocatori è probabile che abbiate già gli occhi fuori dalle orbite, ma se non lo siete dovreste lo stesso emozionarvi davanti a questa roba, perché in un futuro non troppo lontano potreste utilizzarla praticamente per qualsiasi tipo di simulazione. Attualmente il progetto ha raggiunto la "modica somma" di 1.000.000 di dollari su Kickstarter. La società che sostiene il progetto si chiama Technical illusions ed i suoi due founder sono due nomi abbastanza noti in certi ambienti. Lei è la bella bionda Jery Ellsworth che la leggenda racconta sia il genio dell'hardware licenziato da Valve mentre era proprio al lavoro su un prodotto di realtà virtuale e lui è Rick Johson programmatore di videogiochi che ha lasciato lo zampino anche in Raven, Gearbox e Valve. In pratica questi due con il 1.000.000 di dollari raccolto su Kickstarter e un prototipo com castAR fra le mani, a brevissimo cambieranno il mondo o almeno sicuramente cambieranno i mondi virtuali...