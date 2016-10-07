Oculus Connect 3, tutte le novità dell'evento

People First, Facebook in Realtà Virtuale

Mark Zuckerberg ha dato il via al keynote Oculus Connect 3, dedicato alle novità di prossimo arrivo in ambito Realtà Virtuale. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è stato annunciato.La presenza di Mark Zuckerberg è presto spiegata. People First è(riprodotti sotto forma di avatar simili ai Mii di Nintendo), tramite il visore VR Oculus Rift. Presentato con una demo, rappresenta a chiare lettere la visione di Zuckerberg per Facebook del futuro:tutto in Realtà Virtuale.La novità principale dell'evento è l'arrivo di un nuovo visore di Oculus Rift. Chiamato con il nome in codice Santa Cruz, è attualmente ancora un prototipo nelle fasi iniziali dello sviluppo. Il nuovo visore è ancheA differenza del predecessorepoichè elabora tutti i calcoli in maniera autonoma.Grazie al framework React VR,. Grazie a questa introduzione, i creatori di siti web avranno la possibilità di implementare esperienze dedicate alla VR. Nel futuro della VR c'è anche spazio per Carmel, un browser ottimizzato perParlando di argomenti più tecnici è da segnalare l'arrivo di. Si tratta rispettivamente di tecnologie pensate per mantenere i 90 fps stabili e di un sistema per la generazione sintetica di frame. In poche parole, l'unione tra questi sistema diminuisce la presenza di glitch e lag, per uhttps://www.youtube.com/watch?v=LIUYDUlGJzMGrazie anche alle nuove tecnologie introdotte precedentemente citate, i requisiti minimi per fruire della Realtà Virtuale con Oculus Rift si sono ridotti:Passando alle novità hardware, è stato svelato l'arrivo delle cuffie in-ear. La seconda novità riguarda invece il controller Touch. L'accessorio costerà 199$ e sarà in pre-ordine dal 10 ottobre con disponibilità ufficiale al 6 dicembre.Al prezzo di 69$ sarà invece acquistabile ilesplorabile con Oculus Rift. https://www.youtube.com/watch?v=xfShvzhBgec