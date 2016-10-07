Il futuro delle opzioni binarie : tecnologie sempre più avanzate
di Redazione
07/10/2016
Le opzioni binarie sono uno strumento finanziario molto recente nel settore degli investimenti online, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Come sappiamo, il nostro paese recepisce sempre con maggiore lentezza le sfide e i cambiamenti. Ad esempio il trading online ha preso piede oltre oceano già alla fine degli anni 80 mentre da noi ha fatto la sua comparsa col nuovo millennio. Il trading è stato per anni una esclusiva delle grandi istituzioni finanziarie e delle grandi banche che speculavano in Borsa per fare profitti sempre più elevati. L'avvento dei broker di trading online ha cambiato questa tendenza con l'introduzione di prodotti finanziari, come le opzioni binarie, sempre più semplici da utilizzare. Nel 2011 l'evoluzione delle opzioni binarie è stata molto forte grazie allo sviluppo di tecnologie e piattaforme sempre più avanzate. Oggi per investire sui mercati finanziari è sufficiente creare un account su uno dei tanti broker autorizzati ed iniziare, grazie alla rete, a pianificare i propri investimenti.
Piattaforme di trading : da desktop al webIl settore delle opzioni si è evoluto grazie all'impiego delle più moderne tecnologie. I broker hanno iniziato a proporre delle piattaforme per opzioni binarie web based sostituendo le vecchie piattaforme desktop. E' un grosso passo in avanti per la sicurezza grazie al fatto che oggi, per fare trading, non è necessario più scaricare software sul proprio PC (ad esempio la classica Metatrader) ma si può operare tramite tecnologie web all'interno di un qualunque browser. Aggiungiamo anche il fatto che la diffusione capillare di smartphone e tablet ha favorito lo sviluppo anche di applicazioni progettate, pensate e sviluppate per il mobile Se tempo fa il trading binario è solo riservato a grossi istituti di credito oggi, invece, tutti possono fare i propri investimenti comodamente da casa ed in tutta sicurezza. Le opzioni ma anche altri settori come il Forex hanno fatto avvicinare molte persone ai mercati. Il Forex oggi viene affrontato grazie a strumenti derivati come i contratti per differenza. Le opzioni binarie, invece, funzionano in modo diverso ma sono molto semplici da utilizzare. Per capire cosa sono nel dettaglio e come funzionano le opzioni binarie potete ad esempio visitare il sito opzioni-binarie-trading.com che vi offre una serie di guide ed approfondimenti sul tema. Per iniziare a negoziare è necessario creare un conto di trading presso uno dei tanti broker presenti in Italia, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Lo step successivo è stata la nascita di algoritmi automatici detti robot che spiegheremo tra poco.
Trading binario automatico : la nascita dei RobotDa qualche anno molti professionisti hanno l'esigenza di automatizzare parte del processo di trading. Molti broker di opzioni binarie hanno iniziato allora a progettare dei software a cui hanno dato il nome di robot. Sono nati anche dei linguaggi di programmazione utili a programmare questi software. L'esigenza è nata quando alcuni professionisti hanno capito che non è possibile seguire l'andamento dei mercati finanzari per tutta la giornata. Ci vuole troppo tempo per seguire le evoluzioni di tanti asset finanziari, controllare i prezzi ed analizzare i grafici. Molte persone non hanno neanche le competenze tecniche per eseguire queste attività. E quindi siamo arrivati ad un nuovo modo di negoziare : il trading automatico. I primi robot sono nati per il Forex trading, successivamente molti broker famosi come 24option o IQ option hanno iniziato a creare i loro Robot automatici anche per le opzioni binarie. Questi strumenti sono un volano straordinario per i broker che vogliono così proporre una offerta sempre più ampia e catturare l'attenzione di nuovi clienti. Grazie alla tecnologia si cerca di mitigare le difficoltà di alcuni prodotti finanziari riducendone i rischi. Ma come funzionano i robot per le opzioni binarie ? Proprio oggi sul sito di Blomberg è stata fatta una analisi sulla sterlina dopo la Brexit. In buona sostanza sono degli algoritmi in grado di analizzare centinaia di grafici e dati estraendo delle informazioni che poi vengono impacchettate in “consigli di investimento”, che prendono il nome di segnali. I segnali di trading sono una ulteriore evoluzione tecnologica dei robot e offrono interessanti spunti di investimento con consigli su come investire, dove e in quale istante della giornata. Grazie a strumenti tecnologici sempre più avanzati i broker binari stanno allargando il trading anche a chi non sa nulla di economia ma vuole comunque investire. Basta seguire dunque i segnali per guadagnare ? Non è proprio così, in quando un segnale ha una probabilità di successo e dunque non è infallibile al 100%. Il trading automatico viene offerto spesso come servizio gratuito a tutti coloro che aprono un account su una data piattaforma. Un'ultima evoluzione è stata compiuta con l'avvento del cosiddetto social trading, ovvero un trading che viene fatto condividendo con altri utenti di una community le proprie operazioni. Il funzionamento è simile a quello dei social network, ci sono cioè utenti che fanno trading e condividono idee e consigli e strategie. Una rivoluzione dunque tecnologica che coinvolge le opzioni binarie ed il trading in generale e non sembra ancora arrestarsi.
Articolo Precedente
Oculus Connect 3, tutte le novità dell'evento
Articolo Successivo
iPhone 7 bloccato dopo l'attivazione: cosa sta succedendo?