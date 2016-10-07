iPhone 7 bloccato dopo l'attivazione: cosa sta succedendo?
di Redazione
07/10/2016
iPhone 7 bloccati dall’IDAlcuni utenti hanno segnalato ad Apple che dopo aver acquistato il nuovo Melafonino si sono ritrovati praticamente in mano un dispositivo inutilizzabile. Al primo avvio, infatti, iPhone 7 mostra la schermata di attivazione che precede l’accesso al sistema operativo della Mela. Peccato, però, che non si possa procedere alla stessa attivazione, perché l’ID Apple del dispositivo è già associato all’indirizzo email di qualcun altro. Questa associazione, dunque, impedisce di accedere alla configurazione dello smartphone, poiché si dovrebbe conoscere la password dell’ID a cui è erroneamente associato. Al momento, la società di Cupertino non è ancora stata in grado di spiegare come mai si verifichi questo inconveniente, ma ha invitato tutti coloro i quali si trovino in possesso di un dispositivo bloccato, di riportarlo presso l’Apple Store per la restituzione. Qualcuno ha subito ipotizzato che gli iPhone 7 bloccati non fossero propriamente “nuovi”, ma gli stessi utenti che hanno riscontrato l’inconveniente hanno testimoniato che i Melafonini in loro possesso fossero praticamente “immacolati” al momento dell'apertura della confezione. Nei prossimi giorni ne dovremmo sapere sicuramene di più.
