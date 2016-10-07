Home Mobile iPhone 7 bloccato dopo l'attivazione: cosa sta succedendo?

iPhone 7 bloccato dopo l'attivazione: cosa sta succedendo?

di Redazione 07/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

iPhone 7: alcuni utenti si sono ritrovati il ‘Melafonino’ bloccato a causa dell ID Apple errato nella schermata di attivazione. Apple sommersa di lamentele da parte di utenti che dopo averlo acquistato, si sono ritrovati in mano un iPhone praticamente inutilizzabile. Dopo i problemi registrati con il bluetooth e il sibilo riscontrato sia con iPhone 7 sia con iPhone 7 Plus quando il dispositivo viene messo “sotto sforzo”, si è aggiunto negli ultimi giorni il malfunzionamento del tasto home quando si indossano i guanti. E non è finita qui, perché ora diversi utenti si sono ritrovati con il dispositivo bloccato già al primo avvio. La notizia è stata rilanciata per primo da MacRumors: ma come è possibile una cosa del genere? iPhone 7 bloccati dall’ID Alcuni utenti hanno segnalato ad Apple che dopo aver acquistato il nuovo Melafonino si sono ritrovati praticamente in mano un dispositivo inutilizzabile. Al primo avvio, infatti, iPhone 7 mostra la schermata di attivazione che precede l’accesso al sistema operativo della Mela. Peccato, però, che non si possa procedere alla stessa attivazione, perché l’ID Apple del dispositivo è già associato all’indirizzo email di qualcun altro. Questa associazione, dunque, impedisce di accedere alla configurazione dello smartphone, poiché si dovrebbe conoscere la password dell’ID a cui è erroneamente associato. Al momento, la società di Cupertino non è ancora stata in grado di spiegare come mai si verifichi questo inconveniente, ma ha invitato tutti coloro i quali si trovino in possesso di un dispositivo bloccato, di riportarlo presso l’Apple Store per la restituzione. Qualcuno ha subito ipotizzato che gli iPhone 7 bloccati non fossero propriamente “nuovi”, ma gli stessi utenti che hanno riscontrato l’inconveniente hanno testimoniato che i Melafonini in loro possesso fossero praticamente “immacolati” al momento dell'apertura della confezione. Nei prossimi giorni ne dovremmo sapere sicuramene di più.