Notte degli Oscar 2015 fra download illegali e toto-statuette

La notte degli Oscar 2015 avrà inizio Domenica 22 Febbraio a partire delle 23.00 circa, solo al termine della nottata verrano resi noti i vincitori delle ambite statuette. Nel frattempo la rete si è però scatenata nell'esprimere le proprie preferenze In cima alle classifiche per gli utenti Facebook si piazza "American Sniper" di Clint Eastwood tallonato da "Selma" di Ava DuVernay, terzo posto per "Birdman" di Alejandro González Iñárritu con gli strepitosi Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone e Edward Norton. Non troppo diverso il tono delle conversazioni su Twitter dove Benedict Cumberbatch sembra essere in pole position per il ruolo di migliore attore protagonista grazie alla sua interpretazione di Alan Turing in "The Imitation Game", a condendergli la statuetta c'è Julian Moore - Alice Howland - nel toccante "Still Alice". Selma si aggiudica invece il premio come miglior film. A fare discutere è tuttavia una ricerca di condotta da Irdeto compagnia specializzata in sistemi anti-pirateria. I film nominati fanno registrare purtroppo un aumento notevole dei download illegali. Selma addirittura fa registrare un +1033% nei download pirata e American Sniper un +230%. La speciale classifica dei più scaricati illegalmente, non che sia un vanto, ma vede primeggiare comunque American Sniper. [caption width="1024" align="aligncenter"] Infografica sui film più scaricati illegalmente divisa per paesi e titoli[/caption]