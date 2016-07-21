Home Mobile Nokia, arrivano 2 nuovi smartphone Android con Snapdragon 820?

di Redazione 21/07/2016

Il ritorno di Nokia nel mondo dei dispositivi Android di fascia media e medio-alta sarà una realtà a breve? Così sembra, secondo alcune indiscrezioni che vedono la casa finlandese pronta al lancio di due nuovi smartphone Android dalle specifiche tecniche tutt'altro che trascurabili, come dimostrato dalla possibile presenza di un chipset Qualcomm Snapdragon 820. Uno dei vantaggi competitivi che Nokia potrebbe mostrare nei suoi due nuovi dispositivi è costitutito dall'arrivo di Android Nougat, che si fa sempre più vicino man mano che l'estate avanza. Un ulteriore punto a favore potrebbe essere caratterizzato dall'avere l'appoggio di HMD Global, compagnia di Helsinki che ha già dimostrato una buona propensione al creare i futuri "feature phone" di Nokia, implementando inoltre le nuove scoperte del comparto ricerca e sviluppo di Nokia Technologies nei più potenti device in corso di progettazione. Nokia e smartphone Android: un binomio vincente? Fatte queste premesse, cosa potrebbero riservarci i due nuovi smartphone Nokia Android di cui stanno iniziando a circolare i primi render online? Le due versioni di un ipotetico "Nokia Phone" dovrebbero essere caratterizzate da diagonali di schermo rispettivamente da 5,2 e di 5,5 pollici, su cui potremo sperimentare l'interfaccia proprietaria di Nokia Z Launcher, capace di proiettarci verso un uso più intuitivo delle app, che verranno selezionate per essere utilizzate in base alla frequenza di accesso, oltre a consentirci la compilazione di daily planning, appunti e note con più criterio. La scocca sarà quasi certamente in metallo e verrà incluso un chipset Snapdragon 820, ormai lo standard de facto per gli smartphone di alta qualità. Non mancheranno le certificazioni IP68 (contro il più ampio numero di infiltrazioni acqua e polvere possibili) e una fotocamera le cui specifiche sono ancora d definire, ma che potrebbe riservare diverse sorprese, dato un passato leak di cui si parlava di ben 22,6 Megapixel di risoluzione. Dal momento che Nokia avrà intenzione di integrare Android 7.0 Nougat sui due prossimi top di gamma, è bene sperare in una release date entro l'anno? Probabilmente il brand finlandese vorrà sfruttare al massimo l'impatto della popolarità del nuovo OS Google, quindi possiamo aspettarci una possibile release entro l'autunno/inverno 2016, oppure direttamente durante la primavera 2017, momento in cui tanti altri dispositivi Android iniziano tradizionalmente a diventare le offerte più importanti.