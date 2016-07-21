Nokia, arrivano 2 nuovi smartphone Android con Snapdragon 820?
di Redazione
21/07/2016
Nokia e smartphone Android: un binomio vincente?Fatte queste premesse, cosa potrebbero riservarci i due nuovi smartphone Nokia Android di cui stanno iniziando a circolare i primi render online? Le due versioni di un ipotetico "Nokia Phone" dovrebbero essere caratterizzate da diagonali di schermo rispettivamente da 5,2 e di 5,5 pollici, su cui potremo sperimentare l'interfaccia proprietaria di Nokia Z Launcher, capace di proiettarci verso un uso più intuitivo delle app, che verranno selezionate per essere utilizzate in base alla frequenza di accesso, oltre a consentirci la compilazione di daily planning, appunti e note con più criterio. La scocca sarà quasi certamente in metallo e verrà incluso un chipset Snapdragon 820, ormai lo standard de facto per gli smartphone di alta qualità. Non mancheranno le certificazioni IP68 (contro il più ampio numero di infiltrazioni acqua e polvere possibili) e una fotocamera le cui specifiche sono ancora d definire, ma che potrebbe riservare diverse sorprese, dato un passato leak di cui si parlava di ben 22,6 Megapixel di risoluzione. Dal momento che Nokia avrà intenzione di integrare Android 7.0 Nougat sui due prossimi top di gamma, è bene sperare in una release date entro l'anno? Probabilmente il brand finlandese vorrà sfruttare al massimo l'impatto della popolarità del nuovo OS Google, quindi possiamo aspettarci una possibile release entro l'autunno/inverno 2016, oppure direttamente durante la primavera 2017, momento in cui tanti altri dispositivi Android iniziano tradizionalmente a diventare le offerte più importanti.
Articolo Precedente
App mobile: le migliori da portare sotto l’ombrellone
Articolo Successivo
MEIZU: nuovi smartphone sbarcano in Italia in questi giorni
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020