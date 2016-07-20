Home Mobile MEIZU: nuovi smartphone sbarcano in Italia in questi giorni

MEIZU: nuovi smartphone sbarcano in Italia in questi giorni

di Redazione 20/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MEIZU, azienda cinese specializzata nella realizzazione di smartphone, sbarca in Italia in questi giorni. I dispositivi arrivano nel Bel Paese in seguito ad un accordo con Concorde SpA, azienda bolognese che si occupa della distribuzione di elettronica di consumo. La vendita degli smartphone Meizu sarà avviata in questi giorni, seppur limitatamente ai modelli Pro 6, M3 Note e M3S. Saranno disponibili su tutto il territorio nazionale, grazie alle principali catene di distribuzione di elettronica di consumo, come MediaWorld e Unieuro. Meizu MX6: un nuovo top di gamma Un’opportunità in più per gli utenti italiani, che potranno ora assicurarsi prodotti che in Oriente sono ascesi alla ribalta per avere un ottimo rapporto qualità/prezzo. MEIZU è ormai considerato da quelle parti come sinonimo di innovazione e la conferma si è avuta anche con il lancio di MX6. Si tratta di un nuovo smartphone Android top di gamma che sarà in vendita nei colori Gray, Silver, Gold e Rose Gold. Il processore è un 10-core A72, mentre la dotazione include anche 4 GB di Ram e una fotocamera posteriore con sensore Sony IMX386 CMOS. Prestazioni e immagini di qualità saranno dunque i capisaldi di questo nuovo dispositivo, che si avvarrà anche di un nuovo e migliorato elaboratore di algoritmi delle immagini, per scatti sempre perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale, quella per i selfie, è da 5.0 Megapixel con un’apertura focale ƒ/2.0. Il MEIZU MX6 è dotato anche di un caricatore mCharge 3.0, con una potenza di carica di 24W. Per avere il massimo della carica, dunque, bastano soli 75 minuti. Il sistema operativo preinstallato è Flyme 5.2.2 basato su Android 6.0.