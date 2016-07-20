MEIZU: nuovi smartphone sbarcano in Italia in questi giorni
Meizu MX6: un nuovo top di gammaUn’opportunità in più per gli utenti italiani, che potranno ora assicurarsi prodotti che in Oriente sono ascesi alla ribalta per avere un ottimo rapporto qualità/prezzo. MEIZU è ormai considerato da quelle parti come sinonimo di innovazione e la conferma si è avuta anche con il lancio di MX6. Si tratta di un nuovo smartphone Android top di gamma che sarà in vendita nei colori Gray, Silver, Gold e Rose Gold. Il processore è un 10-core A72, mentre la dotazione include anche 4 GB di Ram e una fotocamera posteriore con sensore Sony IMX386 CMOS. Prestazioni e immagini di qualità saranno dunque i capisaldi di questo nuovo dispositivo, che si avvarrà anche di un nuovo e migliorato elaboratore di algoritmi delle immagini, per scatti sempre perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale, quella per i selfie, è da 5.0 Megapixel con un’apertura focale ƒ/2.0. Il MEIZU MX6 è dotato anche di un caricatore mCharge 3.0, con una potenza di carica di 24W. Per avere il massimo della carica, dunque, bastano soli 75 minuti. Il sistema operativo preinstallato è Flyme 5.2.2 basato su Android 6.0.
