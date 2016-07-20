Android Wear, due nuovi smartwatch Google segreti rivelati?
di Redazione
20/07/2016
Android Wear e Google, un'accoppiata ideale sui nuovi smartwatch con assistente virtuale?Una questione pressante a cui Google dovrà rispondere in merito ai nuovi Angelfish e Swordfish è la seguente: quali vantaggi porterà Android Wear al momento della release ufficiale? Tra i due smartwatch è probabile che almeno uno sarà autonomo dalla connessione smartphone, perciò è inevitabile aspettarsi ottimizzazioni (dal punto di vista della ricezione delle notifiche, l'elaborazione dei servizi di rete e online) per la nuova release del sistema operativo. I due smartwatch Google saranno inoltre dotati di connettività 4G LTE, diventando ufficialmente uno standard dei wearable top di gamma; non mancherà inoltre una batteria più capiente per fare fronte alle necessità di navigazione, l'avvio delle app stand-alone e reperimento dei parametri vitali tra cui la frequenza cardiaca e la loro elaborazione tramite le più diffuse applicazioni fitness. I due dispositivi apparterranno, quasi senza ombra di dubbio, alla gamma Nexus, e sembrano essere identificati da un design circolare e sobrio, con una corona dotata di pulsanti fisici, rendendosi più simile ad un vero e proprio orologio da polso. La personalizzazione di tutte le watchface integrate, resa possibile dall'upgrade di Android Wear 2.0, permetterà inoltre di avere sottomano uno smartwatch Google sempre diverso, e molto incline ad essere migliorato da possibili app di terze parti. Attendiamo quindi il prossimo autunno per sapere se Google avrà ufficializzato i due nuovi Angelfish e Swordfish, in un momento nel quale anche altri due ammiragli Nexus - Marlin e Sailfish, i due nuovi smartphone top realizzati con HTC - vedranno la luce.
Articolo Precedente
MEIZU: nuovi smartphone sbarcano in Italia in questi giorni
Articolo Successivo
E-commerce in forte crescita in Italia, una grande opportunità per il commercio
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020