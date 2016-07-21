App mobile: le migliori da portare sotto l’ombrellone
di Redazione
21/07/2016
TuneIn RadioÈ probabilmente la migliore app per ascoltare la radio sullo smartphone, visto che si hanno a disposizione oltre 100.000 stazioni a disposizione, divise sia per lingua che per generi musicali, oltre per tematiche trattate. Nella versione gratuita ci sono ovviamente dei banner pubblicitari mentre se si passa alla versione premium la pubblicità scompare, con anche alcune radio prive di “consigli per gli acquisti”, oltre a dei canali dedicati per esempio all’apprendimento delle lingue straniere. Un ottimo modo per godersi musica e approfondimenti sotto l’ombrellone.
Table Tennis TouchUno dei grandi classici estivi e la partita di ping pong con gli amici, con tantissimi stabilimenti che mettono a disposizione proprio dei tavoli per permettere di cimentarsi in uno degli sport che più appassionano al mare (insieme al beach tennis). Certo, ci sono degli inconvenienti: la fila per poter giocare, le racchette di scarsa qualità, trovare qualcuno disponibile per giocare, tavoli spesso messi in zone non particolarmente adatte per ripararsi dal vento e dalle persone che transitano. La soluzione in questo caso è Table Tennis Touch, uno dei giochi meglio riusciti in questo settore. Certo, non sarà come giocare veramente a ping pong, ma l’esperienza di gioco è più che piacevole e ci si appassiona facilmente al gioco, che permette diverse modalità di gioco (da partita singola a carriera passando per multigiocatore e arcade) garantendo diverse ore di divertimento. L’app ha un costo di €2,99.
PokerStars MobileAnche qui vi proponiamo un gioco, di natura diversa e per certi versi ancora più adatto all’estate: il poker. Infatti grazie a PokerStars Mobile avrete la possibilità di giocare alcuni dei tornei di poker più importanti del panorama nazionale direttamente sul vostro smartphone, oltre che avviare sit-and-go e altri tipi di partite quando lo desiderate. Un ottimo modo di ingannare il tempo quando magari arrivano le ore più calde della giornata e volete trovare un po’ di riparo sotto l’ombrellone e non avete voglia di dedicarvi alla solita settimana enigmistica. L’app è gratuita e da anche la possibilità di giocare tornei gratuiti o con soldi finiti.
VSCO CamIl periodo estivo spesso si rivela quello durante il quale si scattano più fotografie, per immortalare i propri viaggi, i momenti trascorsi con gli amici e fissare i ricordi nella memoria del nostro smartphone. Per dare ancora più brio alle vostre foto vi consigliamo di usare VSCO Cam, una delle migliori app di photo editing, che consente di migliorare la qualità delle vostre foto, di applicare filtri, di esportarle e di pubblicarle. Esiste anche una libreria di foto che possono aiutare a ispirarvi e farvi comprendere meglio le potenzialità dell’app. Benché sia gratuita, VSCO Cam propone poi degli acquisti in-app.
