Mozilla abbandona Firefox OS, almeno per gli Smartphone
di Redazione
09/12/2015
Siamo orgogliosi dei benefici che Firefox OS ha portato alla piattaforma Web e continueremo a sperimentare l'user experience attraverso le periferiche interconnesse. Costruiamo ogni cosa che facciamo come un progetto completamente open source, basato sulla nostra esperienza utente per prima cosa e sviluppiamo strumento che aiutino l'ecosistema a crescere. Firefox OS ha dimostrato la flessibilità del web, adattandosi dagli smartphone di fascia bassa in su fino alle TV HD. Tuttavia non siamo in grado di offrire la migliore esperienza possibile e dunque cesseremo di offrire Firefox OS sugli smartphone attraverso i vari canali dei carrier."Dunque le ragioni che inducono Mozilla ad abbandonare lo sviluppo di Firefox OS per smartphone sono abbastanza semplici: le interfacce web nonostante abbiano delle grandi potenzialità, da sole non sono in grado di offrire un'esperienza d'uso fluida e coerente agli utenti. Mozilla attraversa un momento in cui cerca di razionalizzare il proprio sviluppo. La scorsa settimana ha annunciato anche di stare cercando una collocazione diversa per Thunderbird, probabilmente rendendolo un prodotto indipendente dalle strategie e dalle tecnologie che rappresentano il core dell'azienda
Articolo Precedente
LG G5: uscita e caratteristiche tecniche
Articolo Successivo
Cosa è successo nel 2015 secondo Facebook, ecco "Year in Review"
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020