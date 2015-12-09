Mozilla abbandona Firefox OS, almeno per gli Smartphone

Siamo orgogliosi dei benefici che Firefox OS ha portato alla piattaforma Web e continueremo a sperimentare l'user experience attraverso le periferiche interconnesse. Costruiamo ogni cosa che facciamo come un progetto completamente open source, basato sulla nostra esperienza utente per prima cosa e sviluppiamo strumento che aiutino l'ecosistema a crescere. Firefox OS ha dimostrato la flessibilità del web, adattandosi dagli smartphone di fascia bassa in su fino alle TV HD. Tuttavia non siamo in grado di offrire la migliore esperienza possibile e dunque cesseremo di offrire Firefox OS sugli smartphone attraverso i vari canali dei carrier."

Mozilla cesserà di sviluppare e vendere Firefox OS per smartphone. La notizia arriva dalla stessa Mozilla. Non è un abbandono completo, ma una rinuncia da parte di Mozilla a sviluppare Firefox OS per gli smartphone, continuerà invece lo sviluppo su altre periferiche e sulle periferiche interconnesse dell'Internet of Think. La notizia è stata diffusa oggi a margine dell'evento "Mozlando" dedicato agli sviluppatori e tenutosi in Orlando - Florida. La delusione del popolo degli affezionati è stata immensa, e Mozilla in una nota rilasciata da Ari Jaaksi, Mozilla’s SVP of Connected Devices ha dichiarato:Dunque le ragioni che inducono Mozilla ad abbandonare lo sviluppo di Firefox OS per smartphone sono abbastanza semplici: le interfacce web nonostante abbiano delle grandi potenzialità, da sole non sono in grado di offrire un'esperienza d'uso fluida e coerente agli utenti. Mozilla attraversa un momento in cui cerca di razionalizzare il proprio sviluppo. La scorsa settimana ha annunciato anche di stare cercando una collocazione diversa per Thunderbird, probabilmente rendendolo un prodotto indipendente dalle strategie e dalle tecnologie che rappresentano il core dell'azienda