Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

LG G5: uscita e caratteristiche tecniche

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
LG G5: uscita e caratteristiche tecniche
LG G5: spuntano in Rete nuove indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dello smartphone che raccoglierà l’eredità del G4. Nonostante quest’ultimo abbia solamente sette mesi di vita, la casa coreana sta già lavorando da tempo alla realizzazione di un dispositivo ancora più potente e all’avanguardia. Già nel mese di settembre erano trapelate le prime indiscrezioni in merito all’LG G5, che dovrebbe vedere effettivamente la luce nel 2016. Per l’azienda coreana, il nuovo smartphone sarà il top di gamma ragion per cui sarà equipaggiato con quegli elementi che per un motivo o per un altro non è stato possibile montare già sul G4. Secondo le ultime voci, dunque, LG G5 avrà un lettore di impronte digitali, ma pare anche uno scanner dell’iride, che consentirà di bloccare e sbloccare il telefonino con lo sguardo. Per il chip che pulserà nel cuore del nuovo smartphone coreano, si parla di uno Snapdragon 820 di Qualcomm, quello che stanno scegliendo un po’ tutti produttori per i rispettivi dispositivi top di gamma. Oltre ad aumentare la velocità di calcolo, il nuovo processore consentirà di risolvere i problemi relativi al surriscaldamento del predecessore, l’810. La fotocamera principale sarà da 20 Megapixel, contro i 15 di LG G4 e il sensore - fornito da Sony - dovrebbe essere più grande in modo da garantire scatti più luminosi.

LG G5 vs Samsung Galaxy S7

Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere le stesse del G4, ossia 5,5 pollici con risoluzione 1440 x 2560 pixel, ma non è da escludere a priori che LG G5 alla fine si presenti con una risoluzione 4K. Il nuovo smartphone coreano, inoltre, dovrebbe essere il primo della gamma con il corpo unibody in metallo, allineandosi sostanzialmente alle ultime scelte di Apple e Samsung che gli utenti sembrano aver gradito molto. L’annuncio ufficiale di LG G5 dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2016, quando Samsung annuncerà sostanzialmente il Galaxy S7, mentre la commercializzazione è prevista non prima del mese di aprile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Family Bag, un modo elegante per portare a casa gli avanzi del ristorante

Articolo Successivo

Mozilla abbandona Firefox OS, almeno per gli Smartphone

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020