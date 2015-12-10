LG G5: uscita e caratteristiche tecniche
di Redazione
10/12/2015
LG G5 vs Samsung Galaxy S7Le dimensioni dello schermo dovrebbero essere le stesse del G4, ossia 5,5 pollici con risoluzione 1440 x 2560 pixel, ma non è da escludere a priori che LG G5 alla fine si presenti con una risoluzione 4K. Il nuovo smartphone coreano, inoltre, dovrebbe essere il primo della gamma con il corpo unibody in metallo, allineandosi sostanzialmente alle ultime scelte di Apple e Samsung che gli utenti sembrano aver gradito molto. L’annuncio ufficiale di LG G5 dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2016, quando Samsung annuncerà sostanzialmente il Galaxy S7, mentre la commercializzazione è prevista non prima del mese di aprile.
