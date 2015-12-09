Caricamento...

Cosa è successo nel 2015 secondo Facebook, ecco "Year in Review"

di Redazione

09/12/2015

Cosa è successo nel 2015 secondo Facebook, ecco
Nel bene e nel male, bisogna riconoscere a Facebook la capacità di mettere in comunicazione ogni giorno milioni di utenti. In ogni istante su Facebook hanno luogo discussioni su argomenti di interesse, nascono trend, si formano opinioni. Il social di Zuckerberg ha deciso di analizzare nel dettaglio di cosa si è parlato di più durante il 2015. Facebook ha composto le proprie classifiche tenendo in considerazione la frequenza con cui un argomento è stato menzionato all'interno di una conversazione dal 1 Gennaio al 1 Dicembre 2015. Le informazioni sono state analizzate in forma anonima e condensate in modo da ottenere un foto accurata di cosa è successo su facebook nel 2015 nei vari paesi del mondo. In Italia la classifica è così composta: 1. Expo Milano 2015 2. Elezioni Regionali 2015 3. Juventus – Champions League 4. Festival di Sanremo 5. Crisi economica Grecia 6. Matteo Renzi 7. Papa Francesco 8. Vasco Rossi 9. 13 novembre attacchi a Parigi 10. Crisi rifugiati Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio la classifica ma a quanto pare il Festival di Sanremo vince sulla crisi economica in Grecia e su tutte e due ancora più discussa è stata l'avventura juventina in Champions League. Tutti gli argomenti sono stati riassunti in un video. È possibile anche consultare le varie classifiche in forma aggregata ad esempio: luoghi, nuovi adesivi, atleti, artisti, film, giochi, politici, programmi tv. Per tutti il sito di riferimento è http://it.yearinreview.fb.com/2015
