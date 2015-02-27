Home Mobile Motorola Moto E ottimo rapporto prezzo/qualità

di Redazione 27/02/2015

Motorola presenta la seconda versione del suo dispositivo entry level: il Motorola Moto E (2015). Con questo aggiornamento il Motorola Moto E si propone come competitivo sia per quanto riguarda le componenti tecniche, sia per il prezzo accessibile. Il telefono si presenta con un display da 4,5 pollici qHd, con colori brillanti ed una risoluzione più che buona, e un design che ricalca quello del predecessore; la principale differenza è sicuramente il ritorno ad un unico speaker (dopo che il doppio altoparlante aveva caratterizzato la linea 2014 dei dispositivi Motorola). Le colorazioni disponibili al momento sono due, ovvero il bianco ed il nero ma saranno acquistabili anche delle cover con differenti colorazioni. [youtube http://youtu.be/4YJJu46Gnc8] Il processore utilizzato è un Qualcomm Snapdragon quad-core da 1.2 GHz. Proprio il processore si differenzia dai modelli passati grazie ai suoi 64 bit: anche se al momento le applicazioni presenti sullo store non sfuttano completamente l'intera potenza di calcolo dei 64bit, ci si aspetta che in un prossimo futuro i nuovi processori saranno sfruttati completamente. La ram a disposizione, è di 1 Gb mentre la memoria di achiviazione è di 8 Gb, naturalmente espandibile fino 32 Gb. Per quanto riguarda la fotocamera, il Moto E monta una fotocamera frontale da 0,3 Mega Pixel ed un fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel, che offre la possibilità di scattare foto in alta risoluzione sfruttando le capacità del display. Infine, per quanto riguarda l'autonomia dello smartphone, la Motorola ha pensato ad una batteria non rimovibile da 2390 mAh che, come oramai da standard della casa alata, basta pienamente per garantire l'utilizzo del telefono per l'intera giornata. Ma se l'hardware si presenta come di tutto rispetto per un terminale di fascia bassa, è il software quello sul quale la Motorola sembra puntare oramai da diversi anni. La strategia è semplice quanto vincente: offrire uno smartphone con del buon hardware sul quale gira una versione pura di Android, aggiornato all'ultima versione. Il Moto E, dunque, sarà equipaggiato con il nuovissimo Android Lollipop (5.0.2) ottimizzato in modo tale da offrire reattività, fluidità e sicurezza. Il nuovo sistema operativo del robottino verde, infatti, offre la cifratura dei dati, aumentando la sicurezza sul proprio smartphone, una nuova veste grafica ispirata alle linee guida del material design ed animazioni fluide ed accattivanti. [gallery size="medium" columns="5" ids="4802,4801,4800,4799,4798,4797,4796,4795,4794,4793,4792,4791,4790,4789,4788"] Tuttavia anche Motorola, come altre case costruttrici, offre un certo livello di personalizzazione con app integrate come "Motorola Migrate" e funzioni esclusive come "Moto Display" ovvero la funzione che permette di leggere le notifiche anche con il display spento, sfruttando l'accensione solo di alcuni pixel, il che permette un notevole risparmio energetico. Motorola con quest'ulteriore versione del suo device entry level ha creato un dispositivo in tutto e per tutto efficiente, rivolto ad un pubblico il quale, pur non essendo eccessivamente esigente nelle componenti tecniche, cerca un dispositivo aggiornato all'ultima versione Android, che sia affidabile e con una batteria che duri per tutto l'arco della giornata; uno smartphone, insomma, che faccia tutto e bene, ad un costo accessibile a tutti e con pochi concorrenti sul mercato per rapporto di qualità prezzo. Motorola, dunque, riesce a dare ancora più prestigio al suo device di bassa fascia rinnovandolo con delgli aggiornamenti hardware e software fondamentali e rendendolo efficiente sotto tutti i punti di vista. Il costo previsto di 149$ lo rende una buona scelta anche per portafogli non particolarmente capienti