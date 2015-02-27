Da bed a smartbed grazie a un coprimaterasso: Luna
di Redazione
27/02/2015
Uomini che andate a letto con il pigiama dentro i calzini, donne che scomparite nelle vostre vestaglie di pile finendo comunque col ghiacciare gli stinchi dei vostri mariti, compagni o fidanzati, adesso basta! Arriverà a marzo 2015 Luna, il primo coprimaterasso al mondo in grado di gestire la temperatura del letto, monitorare il sonno e integrarsi con la tecnologia della vostra casa. Si è chiusa ieri la campagna di raccolta fondi su Indiegogo che ha messo insieme quasi 900.000$ a fronte dei 100.000 auspicati. Un buon risultato per il CEO Matteo Franceschetti e il suo team, tra cui altri due italiani. Cosa succede però se a lui basta una temperatura di 18°, ma lei ne pretende 21°? Vincerebbe la donna, si sa, meglio accontentarla che lasciarsi tormentare dai lamenti. Per questo Luna utilizza una tecnologia dual zone che offre la possibilità di differenziare la temperatura da un lato all’altro del letto, accontentando tutti. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=VlS5SMVeKn0] Infilarsi sotto le coperte e rilassarsi sarà ancora più piacevole, visto che Luna è in grado di memorizzare l’orario in cui normalmente ci si va a coricare, impostando una temperatura confortevole che aiuta ad addormentarsi più facilmente. Durante la notte, poi, rileva la frequenza cardiaca, il tasso di respirazione e controlla tutte le fasi del sonno per determinarne la qualità. Confrontando questi dati con le informazioni trasmesse di giorno, è in grado persino di dare consigli su come migliorare il riposo. Ci aiuta ad affrontare la giornata col piede giusto sin dalla mattina, perché il suo allarme intelligente, dotato di un sensore di rilevamento, riesce a captare il momento in cui il sonno è leggero e il livello di energia è alto, per iniziare a suonare. Si evitano così spaventi inutili e ritardi! Una volta collegata Luna all’App, quindi, non dovrete fare più nulla, ma abbandonarvi ad una dolce notte e a un buongiorno tutto nuovo.
