Facebook rilascia uno strumento per prevenire i suicidi
di Redazione
26/02/2015
Facebook con il suo altissimo numero di iscritti, a dispetto dei suoi detrattori, ha innegabilmente cambiato il modo in cui le persone stringono rapporti e comunicano. Indipendentemente dal giudizio che ciascuno ha dei social network il fenomeno esiste ed è tangibile. È dunque lecito per Facebook pensare non solo di offrire una piattaforma per lo scambio di notizie ma anche in qualche modo fornire un servizio che a qualcuno potrebbe tornare utile. È frequente infatti che in uno stato di disperazione le persone scrivano su facebook status più o meno preoccupanti spesso denunciando uno stato di disagio. Nei prossimi giorni, in un tempo ancora non ben stabilito ma probabilmente lungo, Facebook aggiungerà una funzionalità all'interno di ciascun post che consentirà agli utenti di marcare un contenuto inviato da un amico come potenzialmente a rischio suicidio se esprime un disagio particolare. Quando l'amico in questione effettuerà un nuovo login su Facebook gli verrà notificata la possibilità di contattare la persona che è preoccupata per lui/lei oppure una persona particolarmente vicina che può offrirgli supporto morale o addirittura un'assistenza specifica. L'iniziativa è stata concordata con Forefront, Now Matters Now, The National Suicide Prevention Lifetime e Save.org. Inizialmente la nuova funzionalità sar disponibile per gli utenti americani e lentamente verrà distribuita in altri paesi nel mondo.
