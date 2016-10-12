Milan Games Week Tech, l'area innovativa tra Realtà Virtuale, droni e robot
di Redazione
12/10/2016
La sesta edizione di Milan Games Week ospiterà per la prima volta uno spazio completamente dedicato alle innovazioni tecnologiche. Non solo videogiochi al Milan Games Week; la manifestazione, in svolgimento dal 14 al 16 ottobre, vedrà la presenza di una nuova area espositiva. Chiamata Milan Games Week Tech, l'area sarà incentrata su tematiche come realtà virtuale, robotica e droni.
Milan Games Week Tech: il gaming in Realtà VirtualeL’area ospiterà numerose postazioni con visori HTC Vive e Oculus Rift, con il supporto di 11 PC basati su tecnologie ASUS | Republic of Gamers e NVIDIA. Tra le postazioni presenti, due saranno dedicate alle corse automobilistiche con il racing game made in Italy Assetto Corsa. Saranno numerosi i titoli da provare in anteprima godendo del supporto della Realtà Virtuale: EVE Valkyrie e Raw Data, per esempio. I più coraggiosi potranno addentrarsi in una esperienza horror VR all'interno di una speciale Camera Oscura. Nei tre giorni di eventi non mancheranno le possibilità di emozione.
Milan Games Week Tech: Alpha 1S e le novità della roboticaPer quanto riguarda il settore della robotica, la manifestazione vedrà la presenza di Alpha 1S, primo robot umanoide per la famiglia prodotto da UBTECH Robotics Corp e distribuito da Cidiverte. Alpha 1S è un singolare robot controllabile via bluetooth tramite l’applicazione gratuita per iOS e Android. Realizzato con materiali resistenti ed ecocompatibili, Alpha 1S può essere utilizzato in svariati ambiti: dall’intrattenimento, all’educazione, al gioco in famiglia. Un gruppo di questi robot farà il debutto sul Palco Centrale nel Padiglione 4 di Milan Games Week; l'evento è previsto per sabato 15, alle ore 14.00.
Milan Games Week Tech: il dronodromo di ParrotInfine non mancherà l'area dedicata ai droni. In collaborazione con Parrot, Milan Games Week ospiterà un dronodromo. Il pubblico dell'evento potrà pilotare numerosi modelli di ultima generazione, realizzati dalla popolare azienda francese. Tra i presenti vi sarà il drone domestico Swing, il drone Bebop2 FPV e anche il drone Mambo. Per maggiori informazioni su realtà virtuale, robot e droni vi rimandiamo al comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell'evento.
