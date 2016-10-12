Android 7.1 Nougat per tutti entro dicembre: tutte le novità
di Redazione
12/10/2016
Android 7.1 Nougat: tutte le novitàAndroid 7.1 Nougat presenterà diverse novità rispetto alla versione attualmente a disposizione degli utenti, ossia la 7.0. Nello sviluppo Google ha tenuto conto delle necessità degli utenti, cercando di rendere ancora migliore e “smart” l’esperienza d’uso. Gli aggiornamenti, ad esempio, avverranno in background senza disturbare le attività principali di chi sta utilizzando il dispositivo. Sono state introdotte anche nuove gesture per il lettore delle impronte digitali (ove presente), è stata aggiunta la compatibilità con la piattaforma per la realtà virtuale Daydream VR, una modalità notturna e vari miglioramenti per la gestione del display. Per gli sviluppatori, risulteranno assai gradite le novità che consentiranno di creare applicazioni ancora più complete. Saranno riservate solo ai nuovi smartphone Pixel, invece, alcune succose novità come il Pixel Launcher, Google Assistant e tanto altro ancora. Tra i primi dispositivi che otterranno l’aggiornamento ad Android 7.1 Nougat ci saranno sicuramente gli smartphone Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 6, Nexus 9 e Nexus Player, oltre ai dispositivi Android One. Per chi volesse provare la versione di sviluppo che sarà disponibile a breve, il consiglio è quello di non farlo sul dispositivo che adoperate quotidianamente, ma di servirsi magari di uno smartphone di test oppure di servirsi di una virtualizzazione.
Articolo Precedente
Milan Games Week Tech, l'area innovativa tra Realtà Virtuale, droni e robot
Articolo Successivo
Milan Games Week, torna l'evento dedicato ai videogiochi
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020