Milan Games Week, torna l'evento dedicato ai videogiochi

di Redazione 11/10/2016

Ritorna anche quest'anno la Milan Games Week, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi. L'evento, arrivato ora alla sesta edizione, si svolgerà a FieraMilanoCity da venerdì 14 a domenica 16 ottobre 2016. L'evento è promosso da AESVI, l’Associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e organizzato da Fandango Club, gruppo che opera nell’ambito dell’event management, marketing e comunicazione. Milan Games Week: tutti i dettagli dell'evento Milan Games week avrà luogo nell'area nordovest di Milano, con un ampio spazio espositivo situato nello storico polo urbano tra Viale Scarampo e Viale Teodorico, dove si troverà il Gate di accesso 5. I Gate 3 e 4 si troveranno invece nell'angolo Viale Scarampo e via Colleoni. Un evento imperdibile per la stampa del settore, ma anche per gli appassionati che quest'anno vedranno nuovamente raddoppiato lo spazio d'esposizione. Lo scorso anno Milan Games Week aveva registrato una straordinaria affluenza con 120.000 visitatori in tre giorni. La nuova edizione di Milan Games Week rinnoverà la promessa di portare tanti contenuti e numerose novità a tutti gli appassionati di videogiochi. Milan Games Week: torna l'area Indie e il Fuori Games Week Con uno spazio totale di 32.000 metri quadri, vi saranno oltre 40 titoli di recente o imminente uscita che saranno disponibili per i visitatori del consumer show. Tra anteprime nazionali, tornei, iniziative rivolte ai cosplay, retrogaming per i più giocatori più nostalgici, ci sarà anche spazio per un’area dedicata ai videogiochi indie. Quest'ultima sezione, chiamata Games Week Indie, ospiterà i videogiochi sviluppati dai giovani talenti italiani con oltre 30 promettenti titoli. Una dimostrazione molto importante del recente successo per l’industria videoludica italiana. Per i più piccoli non mancherà una zona “junior”. Tra i partner retail si conferma Unieuro che tornerà all’evento per il terzo anno consecutivo con tante promozioni, offerte irripetibili ed esclusive per il pubblico della manifestazione. Si rinnova anche l’appuntamento con il Fuori Milan Games Week. Da domenica 9 a domenica 16 ottobre 2016, la città di Milano ospiterà un ricco programma di eventi artistici, culturali e sociali.