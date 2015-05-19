Microsoft Office sbarca in anteprima su Android
di Redazione
19/05/2015
Microsoft ha appena rilasciato un'anteprima di Office per gli utenti Android. L'App avrà il classico aspetto delle applicazioni Office ed includerà Word, Excel e PowerPoint in una versione rivisitata per gli Smartphone. I documenti potranno essere aperti non solo da OneDrive ma anche attraverso DropBox e Google Drive. Per accedere all'anteprima di Office accertatevi che il vostro smartphone sia equipaggiato almeno con KitKat 4.4.x e 1GB di Ram. Per diventare Beta Tester e dunque poter accedere all'anteprima della suite per l'ufficio di casa Redmond è necessario registrarsi presso la "Microsoft Office Google+ Community" e fare richiesta per diventare Beta Tester attraverso l'apposito link. Bisogna poi attendere qualche ora affinché il Google Play aggiorni i permessi per scaricare l'App. Una volta che il processo è completato si può scaricare l'anteprima attraverso il Play Store ed iniziare ad utilizzare le varie funzionalità. Si tratta naturalmente di un'anteprima quindi soggetta a tutte le instabilità del caso. Microsoft non ha ancora annunciato una data di rilascio per la versione ufficiale, ma è possibile per continuare a usare l'App una volta uscita dal programma di Beta sarà necessario acceddere ad un abbonamento Office 365.
