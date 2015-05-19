Home Apple Apple rilascia il primo aggiornamento per Apple Watch

Apple rilascia il primo aggiornamento per Apple Watch

di Redazione 19/05/2015

Apple Watch è arrivato da pochissimo sul mercato ed Apple è già pronta a rilasciare il primo aggiornamento del suo sistema operativo, è in arrivo la versione 1.0.1. Questo aggiornamento oltre ad una serie di fix per i primi bug rilevati, contiene il supporto alle nuove Emoj che già hanno fatto la loro comparsa in iOS e OSX negli aggiornamenti precedenti. L'aggiornamento comprende anche una serie di migliorie che riguardano Siri e il riconoscimento della voce, le misurazioni di alcuni dati relativi al fitness come il consumo delle calorie, il supporto a sette nuove lingue: brasiliano, danese, tedesco, svedese, russo, thai, turco. Per eseguire l'aggiornamento è necessario connettere l'Apple Watch all'alimentazione e assicurarsi che la carica sia oltre il 50%, inoltre l'Apple Watch deve essere connesso al Wi-Fi. La funzionalità per l'update è contenuta nella tab "My Watch" sotto il menu "General". Cliccando su "Software Update" è possibile che venga richiesto il pin dell'Apple Watch una volta immesso comparirà il logo di Apple con uni indicatore di progresso dell'aggiornamento. Al termine l'Apple Watch si riavvierà e l'aggiornamento sarà completato.