Apple compra Coherent e ci prova ancora con le mappe

"Apple di tanto in tanto compra piccole compagnie orientate alla tecnologia, generalmente non discutiamo i nostri progetti o obiettivi"

Apple non aveva fatto proprio un figurone quando aveva lasciato Google per fornire in proprio il servizio di localizzazione GPS e navigazione su mappa. Nonostante il servizio nel tempo sia notevolmente migliorato,non è ancora contenta, così nel tentativo di innalzare il tasso di precisione delle proprie mappe, azienda attiva dal 2008 e specializzata nei servizi di navigazione GPS. Coherent è specializzata in una tecnologia denominataun sistema che combina i segnali provenienti dai tradizionali satelliti GPS con quelli a bassa quota del circuito Iridium. La combinazione dei due sistemi offre un'elevata precisione e una maggiore intensità del segnale.Nei mesi scorsi, molti dipendenti di Coherent erano passati a lavorare per Apple fra cui il CEO Paul Lego e uno dei cofondatori William Bencze, tanto che gli addetti ai lavori da tempo prospettavano un'Apple ha oggi confermato l'acquisizione, attraverso la solita formula utilizzata dalla casa della Mela per dare notizie di questo tipo:Apple aveva abbandonato le mappe di Google già nel 2012 con la release di iOS6, per la verità non ottenendo grandi successi dall'utilizzo delle proprie mappe. Dal 2012 ad oggi la casa di Cupertino aveva continuato a migliorare il proprio servizio nel tentativo di innalzare i propri standard di qualità.nel tentativo di sviluppare correttamente il proprio servizio di mappe. Già nel 2009 aveva comprato Placebase ponendo in essere il primo gradino che l'avrebbe portata nel tempo ad abbandonare le tecnologie di Google. Negli anni a seguire Apple aveva continuato ad investire in tecnologie di navigazione GPS acquistando aziende come Locationary e Hopstop. Non è ancora ben chiaro quale sarà il ruolo di Coherent all'interno delle strategie di Apple, ma è abbastanza certo che la casa di Cupertino vorrà sfruttare l'esperienza di Coherent per dare maggiore impulso alle tecnologie alla base dei servizi di localizzazione GPS e navigazione. Tanto più che la competizione sul terreno dei servizi basati su geolocalizzazione si sta intensificando. Sono molte le aziende che vorrebbero svincolarsi da Google per i servizi basati su Geolocalizzazione. Apple non ha ancora servizi sufficientemente accurati per potere reggere la competizione.