Sky Online: ecco il box che si collega alla TV

di Redazione 19/05/2015

Sky Online, il servizio di streaming lanciato diverso tempo fa dall’omonima emittente di Rupert Murdoch, amplia la propria offerta tramite un box TV. Si tratta di un dispositivo che consentirà di fruire i contenuti del servizio online anche sul televisore di casa tramite collegamento HDMI: nel giro di un paio di giorni, Sky dovrebbe rendere note caratteristiche ufficiali e prezzi, ma si tratta già di una piccola grande rivoluzione per la fruizione dei contenuti televisivi. Sky Online è un servizio dedicato a chi non dispone di un abbonamento satellitare e nelle ultime ore ha presentato una grossa novità tramite il proprio sito ufficiale: “una piccola grande rivoluzione”, la definisce la stessa azienda, che anticipa il lancio di un TV Box le cui caratteristiche saranno specificate meglio a partire dal 21 maggio. Attualmente, la visione dei contenuti di Sky Online è limitata a computer desktop, notebook e tablet, a meno che non si disponga di una console come l’Xbox o la PlayStation, o ancora di una Smart TV abilitata. Il lancio del TV Box servirà proprio a superare questo limite, che dovrebbe consentire all’emittente satellitare di Murdoch di ampliare la propria gamma di servizi e avvicinare nuovi potenziali abbonati. In attesa che vengano rilasciate tutte le informazioni relative a caratteristiche e prezzi, ci si può fare già un’idea dalle versioni inglesi (denominato NoW TV) e tedesche del servizio. La versione italiana dovrebbe essere identica proprio a quella teutonica: si tratta di un dispositivo prodotto da Roku, che monta un sistema operativo Android e che include diverse applicazioni come YouTube e Spotify. I contenuti dovrebbero essere fruibili sia in qualità video standard, sia in 720p. Il listino di Sky Online è abbastanza variegato: gli eventi sportivi possono essere acquistati singolarmente, mentre per il cinema e i film on demand si pagano 14,99 euro al mese; 9,90 per il pacchetto che include telefilm e canali live.