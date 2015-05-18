Home Videogame Il nuovo Doom anticipato da un brevissimo trailer

di Redazione 18/05/2015

Bethesda ha appena pubblicato un brevissimo trailer composto da appena un paio di scene attraverso il quale anticipa l'arrivo del prossimo Doom la cui presentazione avverrà il 14 Giugno durante l'E3. Apparentemente non è molto per gli appassionati, eppure due semplici scene hanno già suscitato l'interesse dei milioni di fan dello storico gioco. In una delle due scene si vede un demone, per la precisione un revenant, attraversa con il solito passo ciondolante una sfocata scenografia. I revenant, mostri caratterizzati dal loro scheletro in metallo e dall'arma montata sulla schiena, erano apparsi per la prima volta nel 1994 in Doom 2 ed erano tornati anche in Doom 3, apparentemente dunque saranno presenti anche nel prossimo Doom. Nell'altra scena si vede chiaramente il particolare della super shotgun, arma introdotta in Doom II ed equipaggiata con le stesse munizioni della shotgun del Doom originale. Per sapere qualcosa di più sulle date d'uscita dovremo attendere il 14 Giugno quando il nuovo Doom sarà svelato in tutto il suo splendore. Le piattaforme con tutta probabilità saranno PC, PS4 e Xbox One