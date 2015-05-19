Facebook videochiamate anche in Italia
Nel mese di Aprile Facebook aveva annunciato l'arrivo della funzionalità di videochiamata per gli utenti Messenger. Il primo roll-out aveva coinvolto Stati Uniti, Canada Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Laos, Lituania, Messico, Nigeria, Norvegia, Oman, Polonia, UK ed Uruguay. Da oggi la nuova funzionalità è disponibile anche per gli utenti Italiani. Chi usa il messenger di Facebook troverà a breve, in alto a destra dello schermo, una nuova icona rappresentante una videocamera che consente, appunto, di avviare una videochiamata con il proprio interlocutore. La chat video può essere utilizzata sia via via wi-fi sia in connettività dati 3G/4G, l'unico costo applicabile sarà quello determinato dal proprio operatore. Le videochiamate saranno supportate sia su piattaforma Android sia su piattaforma iOS. Con l'introduzione delle videochiamate, Messenger diventa un concorrente per piattaforme che già da anni hanno costruito la loro fortuna su questa funzionalità. Naturalmente il più diretto competitor sembra essere Skype di Microsoft che tuttavia ha ancora qualche freccia al suo arco in termini di funzionalità. Facebook, per il suo Messenger, può contare su una platea di pubblico realmente vasta che conta qualcosa come 1.44 miliardi di utenti attivi, dei quali ben 1.25 miliardi sono utenti mobile. Sono 936 milioni gli utenti che si connettono ogni giorno a Facebook dei quali 798 milioni si connettono da periferiche mobile. Messenger non può ancora contare su tutte le funzionalità che hanno reso nel tempo Skype la piattaforma più usata per le videocomunicazioni ed in generale per la messaggistica istantanea specialmente in ambito business. Certamente con questi numeri, tuttavia, e con l'introduzione della possibilità di effettuare videochiamate, la società di Zuckerberg aggiunge un altro mattoncino per il raggiungimento dell'obiettivo su cui sembra concentrare buona parte dei suoi sforzi più recenti: offrire all'utente una serie di funzionalità che rendano più difficile uscire dal social una volta effettuato l'accesso. [vimeo https://vimeo.com/125994315]
