Deezer: arrivano programmi radiofonici e podcast

di Redazione 20/05/2015

Deezer, uno degli storici servizi di streaming musicali diventa da oggi ancora più ricco: al già ampio catalogo musicale sono stati aggiunti ben 20.000 nuovi contenuti tra podcast e trasmissioni radiofoniche. Una vera e propria rivoluzione che, al momento in cui scriviamo, riguarda solamente gli utenti residente in Francia, Gran Bretagna e Svezia, ma che presto dovrebbe essere a disposizione anche di altri Paesi. Tra i programmi a disposizione degli utenti, ci saranno i contenuti provenienti da provider del livello di Slate, Financial Times, Radio Nova, Monocle 24, Télérama e Sveriges Radio. In sostanza, Deezer si trasforma così da jukebox musicale on line in un vero e proprio network che oltre ai brani, consente di ascoltare tg e programmi d’intrattenimento da tutto il mondo tramite un’unica interfaccia Web. Il processo di ampliamento dei servizi Deezer è stato possibile tramite l’integrazione dei programmi più ascoltati tramite l’app Stitcher, acquistata lo scorso mese di ottobre e leader nella diffusione di emittenti radiofoniche e podcast. Con il nuovo Deezer, gli utenti residenti in Francia, Regno Unito e Svezia possono dunque accedere a 20.000 contenuti on demand tra cui musica, sport, notizie e tanto altro ancora. Il servizio consentirà anche di realizzare playlist personalizzate e di accedere ai contenuti sia da computer desktop, sia da dispositivi mobili. Deezer, servizio lanciato in Francia nel 2007, è accessibile attualmente in diverse modalità: con un account Free si è costretti a passare per le pubblicità prima di accedere ai contenuti, mentre chi sottoscrive un account Premium+ a 9,99 euro al mese, può disporre di musica senza limiti su qualunque tipo di dispositivo, fisso e mobile. Con l’account Deezer Elite, invece, si ha accesso alla music in qualità lossless ma solo sui dispositivi Sonos. Nelle prossime settimane, i nuovi servizi dovrebbero essere disponibili anche al di fuori dei confini dei tre Paesi attualmente abilitati.