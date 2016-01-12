Mercedes-Benz Classe E a guida autonoma al via i test in Nevada
di Redazione
12/01/2016
Drive Pilot il cervello della guida autonomaIl sistema Drive Pilot è il cervello di questa autovettura, verifica le distande rispetto ai veicoli che seguono e precedono, adatta la velocità ed è in grado persino di seguire un veicolo ad una velocità di 210Km/h. Sulla nuova Mercedes-Benz Classe E è presente anche il sistema Car-To-X che consente all'autovettura di scambiare informazioni con gli altri veicoli compatibili in modo da conoscere in anticipo i movimenti di mezzi non visibili dalla telecamera, ad esempio auto dietro il bordo di un angolo o nascoste da una barriera. Thomas Weber, Membro del Board of Management di Daimler AG, Responsabile Group Research e Mercedes-Benz Cars Development, ha dichiarato:
“Il fatto che Mercedes-Benz sia la prima Casa automobilistica ad ottenere questa autorizzazione testimonia la nostra leadership nel campo della guida autonoma. La nuova Classe E rappresenta quindi un ulteriore ed importante passo avanti sul fronte delle vetture a guida completamente automatizzata.”
Lo stato del Nevada è un pioniere per la guida autonomaIl Nevada è fra gli stati pionieri per quanto riguarda la sperimentazione su auto a guida autonoma ed ha varato leggi a tal proposito già dal 2011. La guida autonoma ai fini dei test è consentita su tutte le le autostrade federali e nazionali all’interno del Nevada; I guidatori ai quali è affidato il test sono pilito specificamente addestrati e controllano le operazioni di svolta e entrata/uscita dall'autostrada. Inoltre deve essere presente, oltre al pilota, anche un passeggero. Le auto a guida autonoma in via di sperimentazione sono identificate attraverso una targa rossa. [gallery size="large" ids="9901,9902,9900"]
