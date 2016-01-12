La Casa Bianca utilizzerà Snapchat per il discorso di Obama

"Alla Casa Bianca, la nostra strategia digitale si basa sull'incontrare le persone ovunque loro siano"

"Questo approccio decentralizzato, si adegua al proliferare dei social media, con lo scopo di fornire ai cittadini americani una grande possibilità di scelta per entrare in contatto con il proprio governo"

La Casa Bianca apre un account su SnapChat, applicazione di messaggistica estremamente popolare in America e che consente di inviare messaggi che scompaiono dopo pochi secondi. Si tratta di un ulteriore tentativo da parte del governo americano di avvicinare i giovani alla politica, utilizzando anche e soprattutto i social che per questi ultimi, sono ormai piattaforma di comunicazione standard. L'apertura di un account su Snapchat da parte della Casa Bianca arriva appena un giorno prima del discorso finale di Barack Obama sullo stato dell'unione che inizierà alle ore 19 del pomeriggio orario Americano. La Casa Bianca da tempo ha iniziato a comunicare attraverso i social. Obama ha già lanciato una propria pagina personale attraverso Facebook ed un account presidenziale, attraverso i quali di tanto in tanto posta aggiornamenti relativi alle proprie attività.ha dichiarato sul suo blog Joshua Miller responsabile delle strategie digitali alla Casa BiancaL'account Snapchat della casa bianca, WhiteHouse, sarà utilizzato per mostrare agli utenti cosa succede dietro le quinte durante la vita quotidiana del presidente in ufficio, inclusa la preparazione per il discorso sullo stato dell'unione. Non è ancora certo se Obama stesso utilizzerà in prima persona l'account di Snapchat ma fonti della Casa Bianca hanno riferito che il presidente potrebbe prendere parte alla conversazione