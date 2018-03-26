Home Scienza Marte: la Nasa ha fotografato uno scheletro alieno?

di Redazione 26/03/2018

Sta facendo molto discutere una foto scattata su Marte dalla Nasa e che un cittadino del Texas, appassionato di spazio, ha ingrandito scoprendo un dettaglio singolare. Il rover della Nasa che ha passeggiato sul “pianeta rosso”, avrebbe fotografato secondo il cittadino americano di Waxahachiem uno scheletro alieno. Le sue considerazioni sono state inviate al Mutual UFO Network e divenute così di dominio pubblico in poche ore. In particolare, in mezzo ad alcune rocce, in una foto vi sarebbero dei dettagli che fanno pensare ad un cranio ed alla spina dorsale di un possibile abitante alieno. Il presunto scheletro di Marte è stato fotografato dal rover Opportunity nella Perseverance Valley nel mese di febbraio scorso. Chi ha realizzato il report, pare lo abbia fatto basandosi su un’immagine in tre dimensioni che rivelerebbe ancora meglio i dettagli ossei della colonna vertebrale, secondo quanto fa sapere KTRK. Comunque sia, si tratta di cose tutte da dimostrare e che comunque hanno per ora poche certezza. Una è quella di aver sicuramente dato notorietà a livello internazionale all’autore dell’analisi della foto, il cittadino del Texas del quale parla ormai la stampa di tutto il mondo.