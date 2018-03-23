#TIMOPEN: la piattaforma per fare innovazione e per dare una spinta alla new economy
di Redazione
23/03/2018
TIM OPEN è community e marketplace assieme: ossia consente lo scambio di conoscenze tra esperti nell’IT e al contempo permette la compravendita di soluzioni in grado di semplificare la vita alle aziende di settore. Stiamo parlando della piattaforma tramite la quale si fa innovazione digitale e dove gli esperti e gli altri attori principali di settore, come startup e Pmi si incontrano e si confrontano. All’interno della community di TIM OPEN, infatti, gli sviluppatori italiani possono trovare servizi cloud adatti ad ogni esigenza, ma anche un marketplace di API per supportare lo sviluppo di soluzioni utili per le piccole e medie imprese. Grazie a questa piattaforma, sono tanti i developer italiani che possono proporre ai clienti software, soluzioni di pagamento, CRM, e ancora supporto per e-commerce, sicurezza, digital marketing e tanto altro ancora.
Le API al centro del mercato ITFulcro della piattaforma è il TIM OPEN API Store, ovvero il marketplace dedicato alle cosiddette Application Programming Interface, che rappresentano un supporto concreto per l’evoluzione dei processi aziendali e la competitività del business. Lo sottolinea lo stesso Francesco Pagliari, Responsabile Platform & Market Place di TIM: “Le API, infatti, consentono di ridurre il tempo e i costi necessari per portare nuovi prodotti sul mercato, permettendo ad aziende di ogni dimensione di utilizzare e proporre servizi che sarebbero costosi o complessi da realizzare”, evidenzia. In questo contesto, l’API Economy rappresenta una sorta di condivisione delle eccellenze, poiché le aziende possono rendere disponibili sul mercato i propri modelli di business e servizi tramite API. Sfruttando gli asset interni, dunque, PMI possono anche cogliere nuove opportunità di business.TIMDigital Store: il marketplace di app per PMIPer comprendere l’importanza delle API nella digital & telco economy, basti pensare che circa il 50% delle collaborazioni B2B avviene proprio tramite di esse e che entro il 2020 saranno alla base del 60% del mercato in ambito Information Technology. Oltre ai servizi cloud e ad uno store di Api, TIM OPEN offre anche gli strumenti di sviluppo che consentono ai developer di pubblicare la propria app su TIMDigital Store, il market digitale dedicato alle soluzioni IT per le piccole e medie imprese. All’interno dello store, c’è anche un team di consulenti che supportano nella scelta dei servizi più adatti alle esigenze di ciascuna impresa.
TIM OPEN HackathonSi è tenuto il TIM OPEN Hackathon, una maratona di innovazione, nel video i vincitori delle 30 ore di sviluppo: nasce Tagit grazie all'utilizzo delle API disponibili sul TIM Open API Store https://youtu.be/ZQWR4Aw4gzY
