Apple propone nuove emoji dedicate ai disabili: in attesa di approvazione
di Redazione
27/03/2018
Apple propone al consorzio Unicode una sere di nuove emoji che vogliono rappresentare la disabilità. Sono ancora in attesa di approvazione, ma sono alte le possibilità di successo. La notizia è stata data per prima da ‘Emojipedia’: il colosso di Cupertino ha infatti preparato e proposto ad Unicode 13 emoji dedicate ai disabili. Unicode altro non è che il consorzio che si occupa di definire i caratteri universalmente riconosciuti per i dispositivi di tutto il mondo, siano essi fissi o mobili. Ebbene, ora gli esperti che si occupano dei caratteri e delle faccine, stanno valutando se accettare la proposta della ‘mela morsicata’ di inserire questi 13 simboli dedicati alla disabilità. La proposta è stata accompagnata da una nota ufficiale tramite la quale Apple fa notare che tra le emoji attualmente a disposizione ci sono tantissime possibilità di identificazione in base a diversi parametri: dall’età al mestiere, passando dal colore della pelle e tratti distintivi come i capelli. Mancano all’appello solo le disabilità ed è per questo che sono stati proposte queste nuove faccine che, se approvate, saranno disponibili con l’aggiornamento 12.0 nel 2019. Tra le emoji proposte ci sono uomo e donna su sedia a rotelle, il cane guida per non vedenti e un apparecchio acustico. Ovviamente, non potevano mancare protesi, oltre al simbolo di un uomo o un donna che comunicano con il linguaggio dei segni. Pur essendo stati proposte da Apple, se queste nuove emoji saranno approvate da Unicode, si potranno utilizzare ovviamente anche tramite dispositivi Android.
